"Гормоны скачут": мать поссорилась со свекровью, когда увидела ее реакцию на пол ребенка

Женщина пожаловалась, что ей не дали обнять мужа после особого момента. Это видео собрало более 26 млн просмотров и вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Супруги из Великобритании очень хотели узнать пол своего первого ребенка на "гендер-пати", но праздник закончился скандалом из-за ссоры будущей мамы со свекровью, которая эмоционально отреагировала на то, что у нее родится именно внучка.

На видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть, как пара тянет за конфетти и прыгает от радости, когда из него вылетают розовые бумажки, указывающие на то, что у них будет девочка. Будущая мама оборачивается, чтобы обнять своего любимого, но ее опережает проскочившая мимо свекровь, которая прыгает в объятия сына, сваливая его на диван. "Она будет похожа на свою няню", — плачет бабушка, продолжая крепко обнимать сына.

Тем временем ее невестка выглядит разгневанной и расстроенной. Долго не думая, она подходит к родственнице, чтобы выразить ей свой протест. "Вы только что украли наш счастливый момент. Это наш ребенок. Не думаю, что так делать правильно", — заявила она.

В ответ свекровь начала оправдываться, переходя в оборону: "Что ты имеешь в виду? Я же рада, что у вас будет ребенок".

Женщина пожаловалась, что ей не дали возможности обнять мужа после такого особого момента. "Он обнимает тебя каждый день, в чем проблема? У тебя гормональный сбой. Хочешь пойти и прилечь?" — спросила свекровь.

В конце концов, мужчина встал на защиту своей мамы: "Все просто счастливы, перестань".

Это видео собрало более 26 млн просмотров и вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи сети в комментариях предположили, что из-за таких скандалов супруги могут развестись.

"Почему этот мужчина не защитил жену?" — поинтересовалась одна из участниц обсуждения.

"Видимо, потому что жены могут меняться, а мама — одна", — добавил другой юзер;

Третий автор написал: "Мужчина, который не защищает свою жену, — это тревожный сигнал";

"Мужик, ты оказался в змеином гнезде. Беги", — резюмировал еще один пользователь TikTok.

Напомним, ранее Фокус писал о семье Криницких из Одессы, которая организовала "гендер-пати" на руинах собственного дома. Теперь они собирают средства на новое жилье.

А вот одна молодая мать рассказала, что ее муж хочет назвать их дочь в честь детали автомобиля, ведь это его детская мечта.