"Гормони скачуть": мати посварилась з свекрухою, коли побачила її реакцію на стать дитини

Жінка поскаржилась, що їй не дали обійняти чоловіка після такого особливого моменту. Це відео зібрало понад 26 млн переглядів й викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Подружжя з Великої Британії дуже хотіло дізнатися стать своєї першої дитини на "гендер-паті", але свято закінчилась скандалом через сварку майбутньої мами зі свекрухою, яка емоційно відреагувала на те, що у неї народиться саме внучка.

На відео, опублікованому в TikTok, можна побачити, як пара тягне за конфетті й стрибає від радості, коли з нього вилітають рожеві папірці, що вказують на те, що у них буде дівчинка. Майбутня мама обертається, аби обійняти свого коханого, але її випереджає свекруха, яка проскочила повз неї, стрибає в обійми сина, звалюючи його на диван. "Вона буде схожою на свою няню", — плаче бабуся, продовжуючи міцно обіймати сина.

Тим часом її невістка виглядає розгніваною та засмученою. Довго не думаючи, вона підходить до родички, щоб висловити їй свій протест. "Ви щойно вкрали наш щасливий момент. Це наша дитина. Не думаю, що так робити правильно", — заявила вона.

У відповідь свекруха почала виправдовуватися, переходячи в оборону: "Що ти маєш на увазі? Я ж рада, що у вас буде дитина".

Жінка поскаржилась, що їй не дали можливості обійняти чоловіка після такого особливого моменту. "Він обіймає тебе щодня, в чому проблема? У тебе гормональний збій. Хочеш піти й прилягти?" — запитала свекруха.

Зрештою, чоловік став на захист своєї мами: "Всі просто щасливі, перестань".

Це відео зібрало понад 26 млн переглядів й викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі мережі у коментарях припустили, що через такі скандали подружжя може розлучитися.

"Чому цей чоловік не захистив дружину?" — поцікавилась одна з учасниць обговорення.

"Мабуть, тому що дружини можуть мінятися, а мама — одна", — додав інший юзер;

Третій дописувач написав: "Чоловік, який не захищає свою дружину, — це тривожний сигнал";

"Мужик, ти опинився в зміїному кублі. Тікай", — резюмував ще один користувач TikTok.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про родину Криницьких з Одеси, яка організувала "гендер-паті" на руїнах власного будинку. Тепер вони збирають кошти на нове житло.

А от одна молода матір розповіла, що її чоловік хоче назвати їхню доньку на честь деталі автомобіля, адже це його дитяча мрія.