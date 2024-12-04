На пути к истории: мужчина более 60 дней живет под водой (видео)

Рюдигер Кох обустроил свою жизнь на глубине Карибского моря в жилом пространстве площадью около 30 квадратных метров. Его капсула оснащена всеми необходимыми удобствами.

59-летний немец Рюдигер Кох уже более 60 дней живет в подводной капсуле у берегов Панамы, стремясь побить мировой рекорд Гиннесса по продолжительности жизни в подводной стационарной среде обитания. Об этом пишет UPI.

Кох, аэрокосмический инженер, обустроил свою жизнь на глубине Карибского моря в жилом пространстве площадью около 30 квадратных метров. Его капсула оснащена всеми необходимыми удобствами: кроватью, телевизором, компьютером, стационарным велосипедом, а также солнечными батареями, спутниковым интернетом и вентиляторами. Однако полноценного душа в капсуле нет, что, по словам инженера, является его главным испытанием.

"Это не особенно сложно. Я не чувствую, что страдаю, хотя иногда мне хочется нырнуть, чего здесь делать нельзя", — поделился он.

Мужчина планирует прожить под водой 120 дней Фото: Ocean Builders

Свое подводное приключение Кох начал 26 сентября и планирует завершить его 24 января, установив новый рекорд — 120 дней.

На данный момент рекорд принадлежит Джозефу Дитури, который провел 100 дней под водой у побережья Флориды в 2023 году. Если Кох успешно завершит свое испытание, он станет новым рекордсменом, доказав, что человек способен адаптироваться к жизни в условиях подводной среды на длительный срок.

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