На шляху до історії: чоловік понад 60 днів живе під водою (відео)

Рюдигер Кох облаштував своє життя на глибині Карибського моря в житловому просторі площею близько 30 квадратних метрів. Його капсула оснащена всіма необхідними зручностями.

59-річний німець Рюдігер Кох уже понад 60 днів живе в підводній капсулі біля берегів Панами, прагнучи побити світовий рекорд Гіннесса з тривалості життя в підводному стаціонарному середовищі існування. Про це пише UPI.

Кох, аерокосмічний інженер, облаштував своє життя на глибині Карибського моря в житловому просторі площею близько 30 квадратних метрів. Його капсула оснащена всіма необхідними зручностями: ліжком, телевізором, комп'ютером, стаціонарним велосипедом, а також сонячними батареями, супутниковим інтернетом і вентиляторами. Однак повноцінного душу в капсулі немає, що, за словами інженера, є його головним випробуванням.

"Це не особливо складно. Я не відчуваю, що страждаю, хоча іноді мені хочеться пірнути, чого тут робити не можна", — поділився він.

Чоловік планує прожити під водою 120 днів Фото: Ocean Builders

Свою підводну пригоду Кох розпочав 26 вересня і планує завершити її 24 січня, встановивши новий рекорд — 120 днів.

Наразі рекорд належить Джозефу Дітурі, який провів 100 днів під водою біля узбережжя Флориди 2023 року. Якщо Кох успішно завершить своє випробування, він стане новим рекордсменом, довівши, що людина здатна адаптуватися до життя в умовах підводного середовища на тривалий термін.

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