"Они больше не боятся": экстрасенс предсказала, что инопланетяне вскоре спасут Землю (фото)

Медиум предсказала визит инопланетян с целью спасения нашей планеты. Женщина утверждает, что они уже помогали человечеству "много лун назад", якобы способствуя созданию цивилизаций.

Бывшая участница популярного телешоу "Настоящие домохозяйки Чешира", ныне экстрасенс и медиум, Дебора Дэвис сделала сенсационное заявление. По ее словам, в 2025 году инопланетяне вернутся на Землю, чтобы помочь человечеству справиться с изменением климата и предотвратить разрушение планеты. Об этом пишет Daily Star.

Дэвис утверждает, что инопланетяне уже оказывали человечеству помощь "много лун назад", когда якобы способствовали созданию цивилизаций. Теперь, как предсказывает экстрасенс, мы можем ожидать увеличения числа наблюдений неопознанных воздушных объектов (НЛО) и даже непосредственного контакта с представителями внеземных цивилизаций.

"Они больше не боятся нас и понимают, что люди, обладающие властью, скрывают правду. Инопланетяне не желают нам зла. Наоборот, как и много лет назад, они намерены помочь нам сохранить планету", — рассказала Дэвис изданию Daily Star.

Дебора Дэвис сделала сенсационное заявление Фото: Instagram/ @deborahdaviespsychic

По словам ясновидящей, вначале человечество столкнется с ростом числа наблюдений НЛО, а ближе к концу 2025 года возможны прямые контакты с инопланетянами. Дэвис добавила, что, несмотря на усилия властей, скрывать эти явления станет невозможно.

Это не первый случай, когда Дебора делает громкие заявления. Ранее она утверждала, что видела "ангела" рядом с королевой Елизаветой II на фотографиях, сделанных за два дня до ее смерти. Дэвис уверена, что ангельская фигура была предзнаменованием ухода Ее Величества.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

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