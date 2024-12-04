"Вони більше не бояться": екстрасенс передбачила, що інопланетяни незабаром врятують Землю (фото)

Медіум передбачила візит інопланетян з метою порятунку нашої планети. Жінка стверджує, що вони вже допомагали людству "багато місяців тому", нібито сприяючи створенню цивілізацій.

Колишня учасниця популярного телешоу "Справжні домогосподарки Чешира", нині екстрасенс і медіум, Дебора Девіс зробила сенсаційну заяву. За її словами, у 2025 році інопланетяни повернуться на Землю, щоб допомогти людству впоратися зі зміною клімату і запобігти руйнуванню планети. Про це пише Daily Star.

Девіс стверджує, що інопланетяни вже надавали людству допомогу "багато місяців тому", коли нібито сприяли створенню цивілізацій. Тепер, як пророкує екстрасенс, ми можемо очікувати збільшення кількості спостережень непізнаних повітряних об'єктів (НЛО) і навіть безпосереднього контакту з представниками позаземних цивілізацій.

"Вони більше не бояться нас і розуміють, що люди, які мають владу, приховують правду. Інопланетяни не бажають нам зла. Навпаки, як і багато років тому, вони мають намір допомогти нам зберегти планету", — розповіла Девіс виданню Daily Star.

Дебора Девіс зробила сенсаційну заяву Фото: Instagram/ @deborahdaviespsychic

За словами ясновидиці, спочатку людство зіткнеться зі зростанням кількості спостережень НЛО, а ближче до кінця 2025 року можливі прямі контакти з інопланетянами. Девіс додала, що, попри зусилля влади, приховувати ці явища стане неможливо.

Це не перший випадок, коли Дебора робить гучні заяви. Раніше вона стверджувала, що бачила "ангела" поруч із королевою Єлизаветою II на фотографіях, зроблених за два дні до її смерті. Девіс впевнена, що ангельська фігура була ознакою відходу Її Величності.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що щоденник дівчинки, яка жила в 1945 році, відкрив новий погляд на важливі історичні події. Хелайна Феррайолі, яка працює в сімейному магазині антикваріату, знайшла блокнот із записами підлітка. Записи щоденника з повсякденними справами часто змінюються історичними подіями з іншого боку.