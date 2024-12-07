Девушка сделала фото незнакомки в кафе: теперь она прославилась на весь мир (видео)

Рози из Великобритании говорит, что с первого взгляда влюбилась в интерьер уютной кофейни, оформленной в стиле коттеджного городка.

22-летняя британская фотограф Рози Рейнбоу Лаг, путешествуя по Вьетнаму, неожиданно нашла в местном кафе свою "музу" — девушку, которая сидела за столиком в одиночестве и писала что-то в своем дневнике. Лаг не сдержалась и провела импровизированную фотосессию, а результатом поделилась в TikTok.

Рози из Лондона призналась, что очень волновалась, когда подходила к девушке по имени Вери, чтобы спросить, можно ли ее сфотографировать. К счастью, незнакомка с радостью на это согласилась.

"Она выглядела очень доброжелательной и милой, поэтому я не волновалась, что могу получить отказ, хотя она, конечно, имела на это полное право. На самом деле очень не хотелось нарушать атмосферу кафе и вызывать у кого-то дискомфорт", — рассказывает автор видео в интервью журналу Newsweek.

Рози говорит, что с первого взгляда влюбилась в интерьер уютной кофейни, оформленной в стиле коттеджного городка. Девушка попросила свою музу, которая очень точно вписывалась в эстетику заведения, вести себя естественно и продолжать заниматься привычными делами. В конце концов, они обменялись контактами и позже начали общаться в социальных сетях.

Это видео стало вирусным, собрав более 1,4 миллиона просмотров, множество лайков, репостов и других реакций. Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями в комментариях.

"Это как сцена в книге, которую я бы с удовольствием прочитал. Так мило", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Ваше видео настолько нелепо красивое";

"Обожаю такие моменты", — отметила следующая пользовательница.

Кстати, обычно Рози Лаг во время путешествий преимущественно фотографирует потрясающие пейзажи, а также документирует свои впечатления от увиденного и пережитого.

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