Дівчина зробила фото незнайомки в кафе: тепер вона прославилась на весь світ (відео)

Розі з Великої Британії каже, що з першого погляду закохалася в інтер'єр затишної кав'ярні, оформленої у стилі котеджного містечка.

22-річна британська фотографка Розі Рейнбоу Лаг, подорожуючи В'єтнамом, несподівано знайшла у місцевій кав’ярні свою "музу" — дівчину, яка сиділа за столиком на самоті й писала щось у своєму щоденнику. Лаг не стрималась й провела імпровізовану фотосесію, а результатом поділилась у TikTok.

Розі з Лондона зізналась, що дуже хвилювалась, коли підходила до дівчини на ім'я Вері, щоб запитати, чи можна її сфотографувати. На щастя, незнайомка з радістю на це погодилась.

"Вона мала дуже доброзичливий та милий вигляд, тож я не хвилювалася, що можу отримати відмову, хоча вона, звісно, мала на це повне право. Насправді дуже не хотілося порушувати атмосферу кав'ярні й викликати у когось дискомфорт", — розповідає авторка відео в інтерв'ю журналу Newsweek.

Розі каже, що з першого погляду закохалася в інтер'єр затишної кав'ярні, оформленої в стилі котеджного містечка. Дівчина попросила свою музу, яка дуже точно вписувалась в естетику закладу, поводитися природно і продовжувати займатися звичними справами. Зрештою, вони обмінялися контактами й згодом почали спілкуватися у соціальних мережах.

Це відео стало вірусним, зібравши понад 1,4 мільйона переглядів, безліч вподобань, репостів та інших реакцій. Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками у коментарях.

"Це наче сцена в книзі, яку я б із задоволенням прочитав. Так мило", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Ваше відео настільки безглуздо красиве";

"Обожнюю такі моменти", — зауважила наступна користувачка.

До речі, зазвичай Розі Лаг під час мандрівок переважно фотографує приголомшливі краєвиди, а також документує свої враження від побаченого та пережитого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. Її бюджет складався лише з проживання та перельоту, при чому дорога туди й назад, за словами жінки, обійшлася всього в 44 євро.

Крім того, один чоловік відчув себе пасажиром приватного літака, оскільки на борту комерційного рейсу з Сан-Франциско до Міннеаполіса (США), окрім нього, не було більше нікого.