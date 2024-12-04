Шоколад из адвент-календаря на вкус отличается от "обычного": стала известна причина

Любители шоколада, жаждущие ежедневной порции сладостей в преддверии Рождества, могут столкнуться с разочарованием.

Между "обычным" шоколадом и шоколадом для адвент-календаря есть разница. Последний, как правило, имеет несколько другой вкус, чем традиционные покупные сладости, из-за более низкого качества, пишет New York Post.

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Адвент-календарь: не только на Рождество, а на все случаи жизни

Вместо чистого какао-масла производители, не беспокоящиеся о своей репутации, используют "композитный шоколад", в состав которого входят растительные жиры, такие как кокосовое, соевое или пальмоядровое масло. Это облегчает формование праздничных изделий, но меняет как вкус готового продукта, так и его текстуру, делая шоколад слегка восковым или немного маслянистым.

Еще одной неочевидной причиной различий во вкусе может быть простое плацебо. Как правило, плитка шоколада, используемого в адвент-календарях, несколько тоньше привычной, а значит и будет таять быстрее. Но поскольку люди будут смаковать одну шоколадку в день, разница во вкусе может быть только в их головах. По сути, вкус становится другим только потому, что человек уделяет ему больше внимания.

Что такое адвент-календарь

В большинстве европейских стран и в США с помощью адвент-календарей отслеживают время до прихода Рождества. Как правило, это своеобразный картонный домик с открывающимися каждый день окошками, где в ячейках может лежать молитва, конфета, игрушка и т.п. Заканчивается календарь 24 декабря.

Напомним, австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов выпустила адвент-календарь с 25 дверцами, каждая из которых скрывает сюрприз.

Ранее Фокус писал, что жительница австралийского Сиднея приобрела в секонд-хенде адвент-календарь в форме рождественского домика. Однако, как выяснилось, эта покупка таила в себе неожиданный сюрприз.