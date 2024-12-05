Терьер прокатился на спине пони, показав навыки элитного жокея (видео)

В комментариях к короткому ролику, все выразили восторг навыками терьера. Ему пророчат карьеру элитного жокея и самые высокие баллы на конкурсах, если он планирует со своим партнером выступать.

В американском городе Финикс, расположенном в штате Аризона, владелец ранчо снял забавное видео со своими питомцами — собакой породы джек-рассел-терьером и ездовым пони, которые показали великолепное взаимодействие. Эти кадры были размещены на популярном сервисе вирусных видео ViralHog в Youtube.

На кадрах можно увидеть, как терьер "сидит" на спине пони, когда лошадь готовится разбежаться и прыгнуть через синюю пластиковую бочку. Через несколько секунд пони разбегается и перепрыгивает вместе с собакой на спине это препятствие.

После совместного прыжка, терьер не только смог удержать равновесие на лошади, но и сохранить баланс после прыжка. После преодоления препятствия, терьер продолжил уверенно держаться на спине скакуна.

В комментариях к видео выразили восхищение "жокейскими" навыками собаки, и добавили, что он должен был еще воскликнуть: "Иххааа!". Другие отметили, что следует поставить 10 из 10 за такой прыжок. Третьи добавили, что эту пару ждет "успешное будущее" скакуна и жокея на элитных выставках и конкурсах.

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