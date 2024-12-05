Тер'єр прокатався на спині поні, показавши навички елітного жокея (відео)

У коментарях до короткого ролика, всі висловили захват навичками тер'єра. Йому пророкують кар'єру елітного жокея та найвищі бали на конкурсах, якщо він планує зі своїм партнером виступати.

В американському місті Фінікс, розташованому в штаті Аризона, власник ранчо зняв кумедне відео зі своїми улюбленцями — собакою породи джек-рассел-тер'єром і їздовим поні, які показали чудову взаємодію. Ці кадри були розміщені на популярному сервісі вірусних відео ViralHog в Youtube.

На кадрах можна побачити, як тер'єр "сидить" на спині поні, коли кінь готується розбігтися та стрибнути через синю пластикову бочку. За кілька секунд поні розбігається і перестрибує разом з собакою на спині цю перешкоду.

Після спільного стрибка, тер'єр не тільки зміг втримати рівновагу на коні, але й зберегти баланс після стрибка. Після подолання перешкоди, тер'єр продовжив впевнено триматися на спині скакуна.

У коментарях до відео висловили захоплення "жокейськими" навичками собаки, і додали, що він мав ще вигукнути: "Їххааа!". Інші відзначили, що слід поставити 10 з 10 за такий стрибок. Треті додали, що на цю пару чекає "успішне майбутнє" скакуна та жокея на елітних виставках та конкурсах.

Нагадаємо, Фокус писав, як пес-водій на незвичному авто став зіркою інтернету. Власник собаки вирішив прокатати свого улюбленця "з вітерцем". Однак він уявити не міг, що його чотирилапий та поїздка у "машині" завірусяться в інтернеті.

Також ми розповідали, як жінка зустріла пса після розлуки, але його реакція була не така, на яку вона сподівалася. Авторка відео марно вигукує його ім’я, але на це немає жодної реакції.