Люди недоумевают, узнав правду о том, откуда на самом деле берется мини-морковь (видео)

Маленькая морковь идеально подходит для перекуса или дополнения к классическому жареному блюду. Многие пользователи соцсетей признались, что не знали о сложном процессе ее производства.

Многие поклонники маленькой или "мини" моркови испытали настоящий шок, узнав, что их любимый продукт вовсе не является особым сортом. Как оказалось, это просто обычная морковь, которой придали миниатюрный вид с помощью обработки. Эту информацию раскрыл TikTok-аккаунт NowThis, опубликовав видео о процессе ее производства.

"Нет, это не просто маленькие морковки", — говорится в описании ролика.

В видео показано, как морковь сначала собирают, затем моют, удаляют стебли и сортируют. Крупные корнеплоды нарезают на двухдюймовые кусочки, очищают от кожуры и полируют до характерной гладкости. После этого морковь упаковывают и отправляют на полки супермаркетов.

Многие зрители признались, что даже не догадывались об этом процессе.

"Я думал, что это действительно маленькая морковь", "Теперь каждый день что-то новое", "Неужели я один думал, что их выращивают такими?", — писали они.

Крупные корнеплоды нарезают на двухдюймовые кусочки, очищают от кожуры и полируют до характерной гладкости Фото: TikTok

Издание Daily Express отмечает, что фермер из Калифорнии Майк Юросек придумал идею детской моркови в 1986 году. Он нашел способ использовать морковь с неправильной формой, нарезая ее на аккуратные кусочки, вместо того чтобы выбрасывать. Эта идея оказалась настолько успешной, что уже через год потребление моркови в США выросло на 30%.

Профессор поведенческой экономики Дэвид Джаст отметил, что многие потребители ошибочно полагают, что мини-морковь — это отдельный сорт, который растет уже в таком виде.

"Большинство людей даже не задумываются, что едят, и как это производится", — сказал он.

По его словам, настоящая маленькая морковь, собранная до полного созревания, встречается реже, и, в отличие от мини-моркови, часто продается с кожурой.

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