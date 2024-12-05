Люди дивуються, дізнавшись правду про те, звідки насправді береться міні-морква (відео)

Маленька морква ідеально підходить для перекусу або доповнення до класичної смаженої страви. Багато користувачів соцмереж зізналися, що не знали про складний процес її виробництва.

Багато шанувальників маленької або "міні" моркви зазнали справжнього шоку, дізнавшись, що їхній улюблений продукт зовсім не є особливим сортом. Як виявилося, це просто звичайна морква, якій надали мініатюрного вигляду за допомогою обробки. Цю інформацію розкрив TikTok-аккаунт NowThis, опублікувавши відео про процес її виробництва.

"Ні, це не просто маленькі морквини", — йдеться в описі ролика.

У відео показано, як моркву спочатку збирають, потім миють, видаляють стебла і сортують. Великі коренеплоди нарізають на дводюймові шматочки, очищають від шкірки та полірують до характерної гладкості. Після цього моркву упаковують і відправляють на полиці супермаркетів.

Багато глядачів зізналися, що навіть не здогадувалися про цей процес.

"Я думав, що це дійсно маленька морква", "Тепер щодня щось нове", "Невже я один думав, що їх вирощують такими?", — писали вони.

Великі коренеплоди нарізають на дводюймові шматочки, очищають від шкірки і полірують до характерної гладкості Фото: TikTok

Видання Daily Express зазначає, що фермер із Каліфорнії Майк Юросек вигадав ідею дитячої моркви в 1986 році. Він знайшов спосіб використовувати моркву з неправильною формою, нарізаючи її на акуратні шматочки, замість того щоб викидати. Ця ідея виявилася настільки успішною, що вже через рік споживання моркви в США зросло на 30%.

Професор поведінкової економіки Девід Джаст зазначив, що багато споживачів помилково вважають, що міні-морква — це окремий сорт, який росте вже в такому вигляді.

"Більшість людей навіть не замислюються, що їдять, і як це виробляється", — сказав він.

За його словами, справжня маленька морква, зібрана до повного дозрівання, трапляється рідше, і, на відміну від міні-моркви, часто продається зі шкіркою.

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