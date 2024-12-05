Мировая тату-знаменитость хотел сделать рождественский сюрприз для сына: это снова тату (фото)

Канадец Реми Шофилд, известный своей мегалюбовью к татуировкам, решил "оригинально" поздравить своего сына с Рождеством. Свой "сюрприз" он показал для своих подписчиков в соцсетях.

Джереми (или Реми) Шофилд является известным человеком в мире из-за своего невероятного увлечения к тату. Он потратил тысячи долларов и почти 2200 часов на изображение на своем теле, однако на это Рождество мужчина особенно хотел порадовать своего сына. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

36-летний канадец известен тем, что 97% его тела покрыто татуировками, и даже имеет изображения в интимной зоне. В течение семи лет мужчина отдался любимому делу — чувствовать новое тату через иглу машинки. Но на этот раз мужчина решил устроить подарок для своего сына. Реми согласился на татуировку с изображением монстра ">Крампуса на своей спине.

Так выглядит Крампус (фото: Instagram/ephemeral__remy)

В комментариях к новому портрету, Реми сказал, что все на изображении — от черной точки до цветного вида — созданы благодаря "терпению, любопытству и воображению". Многие корреспонденты оценили "ужасный" и "злой" подарок для сына, который должен понять "намек".

Другие комментировали в стиле "Веселого Крампуса!" или "Как раз что надо для Рождества". Еще одна группа комментаторов радовалась, что Реми продолжает экспериментировать с тату, и его фаны "рады видеть все трансформации", потому что каждый раз новое тату это как "как будто пишется книга, а история продолжается и продолжается".

В то же время те, кто впервые увидели рисунки на теле Реми, поинтересовались мнением автора, почему он любит тату и этот процесс, и как переносит длительную боль во время процедуры.

"Мне весело, когда я иду на тату. Это не то, чтобы мучительно или ужасно, но я не могу дождаться, когда это начнется. Я получаю удовольствие, поэтому для меня это немного похоже на то, чтобы пойти на ужин или пойти в кино с друзьями. Когда ты развлекаешься, ты на самом деле не думаешь об этом", — отмечает мужчина.

Напомним, Фокус писал о 5 тату, о которых человек потом пожалеет. Известный тату-мастер считает, что после таких изображений человек может пожалеть через 10 лет, что сделал их.

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