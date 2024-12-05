Світова тату-знаменитість хотів зробити різдвяний сюрприз для сина: це знову тату (фото)
Канадець Ремі Шофілд, відомий своєю мегалюбов'ю до татуювань, вирішив "оригінально" привітати свого сина з Різдвом. Свій "сюрприз" він показав для своїх підписників у соцмережах.
Джеремі (або Ремі) Шофілд є відомою людиною у світі через своє неймовірне захоплення до тату. Він витратив тисячі доларів і майже 2200 годин на зображення на своєму тілі, однак на це Різдво чоловік особливо хотів порадувати свого сина. Про це пише британський таблоїд Mirror.
36-річний канадець відомий тим, що 97% його тіла покрито татуюваннями, і навіть має зображення в інтимній зоні. Протягом семи років чоловік віддався улюбленій справі — відчувати нове тату через голку машинки. Та цього разу чоловік вирішив влаштувати подарунок для свого сина. Ремі погодився на татуювання із зображенням монстра Крампуса на своїй спині.
У коментарях до нового портрета Ремі сказав, що все на зображенні — від чорної цятки до кольорового виду — створені завдяки "терпінню, цікавості та уяві". Багато дописувачів оцінили "жахливий" і "злий" подарунок для сина, який має зрозуміти "натяк".
Інші коментували у стилі "Веселого Крампуса!" чи "Якраз що треба для Різдва". Ще одна група коментаторів раділа, що Ремі продовжує експериментувати з тату, і його фани "раді бачити всі трансформації", бо кожного разу нове тату це як "наче пишеться книга, а історія продовжується і триває".
Водночас ті, хто вперше побачили малюнки на тілі Ремі, поцікавилися думкою автора, чому він любить тату і цей процес, і як переносить тривалий біль під час процедури.
"Мені весело, коли я йду на тату. Це не те, щоби болісно чи жахливо, але я не можу дочекатися, коли це почнеться. Я отримую задоволення, тому для мене це трохи схоже на те, щоби піти на вечерю чи піти в кіно з друзями. Коли ти розважаєшся, ти насправді не думаєш про це", — відзначає чоловік.
Нагадаємо, Фокус писав про 5 тату, про які людина потім пошкодує. Відомий тату-майстер вважає, що після таких зображень людина може пожалкувати через 10 років, що зробила їх.
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