Світова тату-знаменитість хотів зробити різдвяний сюрприз для сина: це знову тату (фото)

Канадець Ремі Шофілд, відомий своєю мегалюбов'ю до татуювань, вирішив "оригінально" привітати свого сина з Різдвом. Свій "сюрприз" він показав для своїх підписників у соцмережах.

Джеремі (або Ремі) Шофілд є відомою людиною у світі через своє неймовірне захоплення до тату. Він витратив тисячі доларів і майже 2200 годин на зображення на своєму тілі, однак на це Різдво чоловік особливо хотів порадувати свого сина. Про це пише британський таблоїд Mirror.

36-річний канадець відомий тим, що 97% його тіла покрито татуюваннями, і навіть має зображення в інтимній зоні. Протягом семи років чоловік віддався улюбленій справі — відчувати нове тату через голку машинки. Та цього разу чоловік вирішив влаштувати подарунок для свого сина. Ремі погодився на татуювання із зображенням монстра Крампуса на своїй спині.

Так виглядає Крампус (фото: Instagram/ephemeral__remy)

У коментарях до нового портрета Ремі сказав, що все на зображенні — від чорної цятки до кольорового виду — створені завдяки "терпінню, цікавості та уяві". Багато дописувачів оцінили "жахливий" і "злий" подарунок для сина, який має зрозуміти "натяк".

Інші коментували у стилі "Веселого Крампуса!" чи "Якраз що треба для Різдва". Ще одна група коментаторів раділа, що Ремі продовжує експериментувати з тату, і його фани "раді бачити всі трансформації", бо кожного разу нове тату це як "наче пишеться книга, а історія продовжується і триває".

Водночас ті, хто вперше побачили малюнки на тілі Ремі, поцікавилися думкою автора, чому він любить тату і цей процес, і як переносить тривалий біль під час процедури.

"Мені весело, коли я йду на тату. Це не те, щоби болісно чи жахливо, але я не можу дочекатися, коли це почнеться. Я отримую задоволення, тому для мене це трохи схоже на те, щоби піти на вечерю чи піти в кіно з друзями. Коли ти розважаєшся, ти насправді не думаєш про це", — відзначає чоловік.

Нагадаємо, Фокус писав про 5 тату, про які людина потім пошкодує. Відомий тату-майстер вважає, що після таких зображень людина може пожалкувати через 10 років, що зробила їх.

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