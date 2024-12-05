Мужчина похудел на 119 кг: к этому его побудили всего несколько слов от пожилой родственницы

Для того, чтобы похудеть мужчина сначала сделал себе операцию на желудке, а после этого пересмотрел свой рацион и исключил из него некоторые составляющие.

28-летний Карлос Ривера, который весил 227 килограммов, за несколько лет сбросил более половины своего веса — 119 кг. Об этом пишет New York Post.

Мужчина рассказал, что пытался бороться со своим весом еще в старших классах школы и колледжа, поскольку часто перекусывал полуфабрикатами. Впоследствии его вес превысил 227 кг и Карлосу пришлось носить рубашку размера 6XL.

На праздновании Дня Независимости пожилая родственница указала на Карлоса и сказала: "Боже мой, он очень большой". Ривере стало так стыдно, что это вдохновило его сделать операцию на желудке, чтобы похудеть.

Карлос перенес операцию 14 ноября 2020 года, которая помогла ему похудеть на 45 килограммов, но он начал "паниковать", когда через девять месяцев перестал терять вес.

Карлос Ривера: до и после Фото: SWNS

На День благодарения 2023 года Карлос также решил пересмотреть свой рацион — отказался от еды на вынос, закусок и газированных напитков.

С тех пор он сбросил еще 51 килограмм. В общем, учитывая 200 походов в тренажерный зал, Карлос похудел на 119 килограммов. Сейчас парень носит размер XL и весит 108 килограммов.

"Сейчас я чувствую себя прекрасно, ни о чем не жалею", — сказал сам Ривера.

Он также записался на подтяжку живота на февраль 2025 года, чтобы убрать 9 килограммов лишней кожи.

"Когда ты весишь 227 кг и заходишь в комнату, ты чувствуешь, что люди смотрят на тебя и осуждают. Я получал много негативного внимания, но теперь моя уверенность в себе безумная. Когда ты теряешь столько веса, ничто не может тебя остановить", — подчеркнул Карлос.

Напомним, голодный дикий кабан подрался с человеком из-за кражи рюкзака.

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