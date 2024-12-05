Чоловік схуд на 119 кг: до цього його спонукали лише кілька слів від літньої родички

Для того, щоб схуднути чоловік спочатку зробив собі операцію на шлунку, а після цього переглянув свій раціон та виключив з нього деякі складові.

28-річний Карлос Рівера, який важив 227 кілограмів, за кілька років скинув понад половину своєї ваги — 119 кг. Про це пише New York Post.

Чоловік розповів, що намагався боротись зі своєю вагою ще в старших класах школи та коледжі, оскільки часто перекушував напівфабрикатами. Згодом його вага перевищила 227 кг та Карлосу довелось носити сорочку розміру 6XL.

На святкуванні Дня Незалежності літня родичка вказала на Карлоса і сказала: "Боже мій, він дуже великий". Рівері стало так соромно, що це надихнуло його зробити операцію на шлунку, аби схуднути.

Карлос переніс операцію 14 листопада 2020 року, яка допомогла йому схуднути на 45 кілограмів, але він почав "панікувати", коли через дев'ять місяців перестав втрачати вагу.

Карлос Рівера: до та після Фото: SWNS

На День подяки 2023 року Карлос також вирішив переглянути свій раціон — відмовився від їжі на винос, закусок і газованих напоїв.

Відтоді він скинув ще 51 кілограм. Загалом, враховуючи 200 походів до тренажерного залу, Карлос схуд на 119 кілограмів. Зараз хлопець носить розмір XL і та важить 108 кілограмів.

"Зараз я почуваюся чудово, ні про що не шкодую", — сказав сам Рівера.

Він також записався на підтяжку живота на лютий 2025 року, щоб прибрати 9 кілограмів зайвої шкіри.

"Коли ти важиш 227 кг і заходиш до кімнати, ти відчуваєш, що люди дивляться на тебе і засуджують. Я отримував багато негативної уваги, але тепер моя впевненість у собі шалена. Коли ти втрачаєш стільки ваги, ніщо не може тебе зупинити", — наголосив Карлос.

Нагадаємо, голодний дикий кабан побився з людиною через крадіжку рюкзака.

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