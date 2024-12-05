Положили на носилки: самая высокая на планете женщина едва поместилась в самолет (видео)

Румейси Гелги нужно больше лежать, чем сидеть, чтобы уменьшить давление на спину. Это значительно усложняет длительные путешествия.

Самая высокая женщина на планете, 27-летняя Румейса Гелги, едва поместилась в пассажирский самолет. Рекордсменку, рост которой 2,15 м, пришлось завозить на борт с помощью специальных носилок. Об этом пишет издание What's The Jam.

Действующая обладательница титула "Самая высокая женщина мира" по версии Книги рекордов Гиннеса родилась с синдромом Вивера — это редкое генетическое заболевание, которое вызывает чрезмерный рост костей. Несмотря на диагностированное расстройство, женщина хочет прожить счастливую жизнь.

Недавно Румейса посетила Лондон: ее завезли на борт лайнера на медицинских носилках и попросили не подниматься в течение всего полета. Видео, на котором рекордсменка готовится к путешествию, недавно стало вирусным в интернете, собрав более 10 миллионов просмотров.

"Опыт путешествия на самолете — это моя мечта, которая стала реальностью. Думала, что никогда этого не сделаю из-за физических ограничений, однако таки нашелся способ. Очень благодарна всем, кто сделал это возможным. Обожаю наблюдать за облаками в небе", — рассказывает госпожа Гелги, веб-разработчик из Турции.

Женщине нужно больше лежать, чем сидеть, дабы уменьшить давление на спину. Это значительно усложняет длительные путешествия.

"У меня не было другого варианта, кроме как лететь на носилках. Такое путешествие требует длительного и сложного процесса подготовки", — добавляет Румейси, которой приходится бронировать шесть мест, чтобы лежать поперек них в течение 13 часов полета.

Недавно самая высокая женщина на планете приезжала в Лондон, где снималась в программе "Сегодня утром" на телеканале ITV вместе с Джоти Амге — самой низкой женщиной в мире.

"Несмотря на то, что имею физические ограничения, моя энергия достигает 100%, когда путешествую по новым местам. Путешествие в Великобританию было моим вторым путешествием за границу после США. С нетерпением жду новых возможностей исследовать новые страны и культуры по всему миру", — резюмировала Хелги.

Напомним, ранее Фокус писал, что 27-летняя Румейса Гелги из Турции, которая официально признана самой высокой женщиной в мире, отпраздновала свою 10-ю годовщину в статусе рекордсменки.