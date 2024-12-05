Поклали на ноші: найвища на планеті жінка ледь помістилась у літак (відео)

Румейсі Гелгі потрібно більше лежати, аніж сидіти, щоб зменшити тиск на спину. Це значно ускладнює тривалі подорожі.

Найвища жінка на планеті, 27-річна Румейса Гелгі, ледь помістилася у пасажирський літак. Рекордсменку, зріст якої 2,15 м, довелось завозити на борт за допомогою спеціальних нош. Про це пише видання What's The Jam.

Чинна володарка титулу "Найвища жінка світу" за версією Книги рекордів Гіннеса народилася з синдромом Вівера — це рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє надмірний ріст кісток. Попри діагностований розлад, жінка сповнена рішучості прожити щасливе життя.

Нещодавно Румейса завітала до Лондона: її завезли на борт лайнера на медичних ношах й попросили не підійматися протягом усього польоту. Відео, на якому рекордсменка готується до мандрівки, нещодавно стало вірусним в інтернеті, зібравши понад 10 мільйонів переглядів.

"Досвід подорожі на літаку — це моя мрія, що стала реальністю. Думала, що ніколи цього не зроблю через фізичні обмеження, однак таки знайшовся спосіб. Дуже вдячна всім, хто зробив це можливим. Обожнюю спостерігати за хмарами у небі", — розповідає пані Гелгі, веброзробниця з Туреччини.

Жінці потрібно більше лежати, аніж сидіти, щоб зменшити тиск на спину. Це значно ускладнює тривалі подорожі.

"У мене не було іншого варіанту, окрім як летіти на ношах. Така подорож вимагає тривалого і складного процесу підготовки", — додає Румейсі, якій доводиться бронювати шість місць, щоб лежати поперек них протягом 13 годин польоту.

Нещодавно найвища жінка на планеті приїздила в Лондон, де знімалась у програмі "Сьогодні вранці" на телеканалі ITV разом з Джьоті Амге — найнижчою жінкою у світі.

"Попри те, що маю фізичні обмеження, моя енергія досягає 100%, коли подорожую новими місцями. Мандрівка до Великої Британії була моєю другою подорожжю за кордон після США. З нетерпінням чекаю нових можливостей дослідити нові країни та культури по всьому світу", — резюмувала Гелгі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Румейса Гелгі з Туреччини, яка офіційно визнана найвищою жінкою у світі, відсвяткувала своє 10-ту річницю у статусі рекордсменки.