Везет с билетами: полоса удач в лотерее привела американку к джекпоту в $1,54 млн (фото)

Победительница, предпочитающая сохранить анонимность, рассказала, что часто участвует в одной и той же лотерее и ранее неоднократно выигрывала небольшие суммы. Но в этот раз ей повезло по-крупному.

53-летняя женщина из округа Генеси, штат Мичиган, сорвала крупный джекпот, выиграв $1,54 миллиона в популярной лотерейной игре Jackpot Slots Fast Cash. Об этом пишет UPI.

Счастливая победительница, чье имя не раскрывается, призналась, что регулярно играет в лотерею и уже не раз выигрывала меньшие суммы. Однако на этот раз удача улыбнулась ей по-крупному.

"Jackpot Slots — моя любимая игра Fast Cash, и я играю в нее регулярно. Когда я проверила билет сразу после покупки, увидела, что выиграла, но мне пришлось перепроверить его через лотерейное приложение, чтобы убедиться, что все правильно. Когда на экране высветилась сумма $1,54 миллиона, я сразу позвонила мужу, чтобы поделиться радостной новостью", — рассказала она сотрудникам Мичиганской лотереи.

Счастливый билет был приобретен в магазине Beacon & Bridge Market в Фентоне.

Жительница штата Мичиган заявила, что ей везет с лотерейными билетами Фото: Michigan Lottery

Женщина добавила, что ее успехи в лотерейных играх стали закономерностью.

"В последнее время мне действительно везло в играх Fast Cash и Club Keno, так что выигрыш джекпота стал приятным завершением этой серии удач", — отметила она.

Победительница планирует использовать часть выигрыша на покупку нового автомобиля, а оставшиеся деньги инвестировать.

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Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.