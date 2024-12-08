Везе з білетами: смуга удач у лотереї привела американку до джекпоту в $1,54 млн (фото)

Переможниця, яка воліє зберегти анонімність, розповіла, що часто бере участь в одній і тій самій лотереї та раніше неодноразово вигравала невеликі суми. Але цього разу їй пощастило по-крупному.

53-річна жінка з округу Генесі, штат Мічиган, зірвала великий джекпот, вигравши $1,54 мільйона в популярній лотерейній грі Jackpot Slots Fast Cash. Про це пише UPI.

Щаслива переможниця, чиє ім'я не розкривається, зізналася, що регулярно грає в лотерею і вже не раз вигравала менші суми. Однак цього разу удача посміхнулася їй по-крупному.

"Jackpot Slots — моя улюблена гра Fast Cash, і я граю в неї регулярно. Коли я перевірила квиток одразу після купівлі, побачила, що виграла, але мені довелося перевірити його ще раз через лотерейний додаток, щоб переконатися, що все правильно. Коли на екрані висвітилася сума $1,54 мільйона, я відразу зателефонувала чоловікові, щоб поділитися радісною новиною", — розповіла вона співробітникам Мічиганської лотереї.

Щасливий білет був придбаний у магазині Beacon & Bridge Market у Фентоні.

Мешканка штату Мічиган заявила, що їй щастить із лотерейними квитками Фото: Michigan Lottery

Жінка додала, що її успіхи в лотерейних іграх стали закономірністю.

"Останнім часом мені справді щастило в іграх Fast Cash і Club Keno, тож виграш джекпоту став приємним завершенням цієї серії удач", — зазначила вона.

Переможниця планує використати частину виграшу на купівлю нового автомобіля, а решту грошей інвестувати.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік, який виграв 11 млн фунтів стерлінгів, втратив друзів. Після перемоги Марк Гардінер опинився в центрі уваги. Він почав жити розкішним життям, про яке багато хто може тільки мріяти, однак величезні статки призвели до втрати довіри до оточуючих.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.