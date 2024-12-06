Мужчина попал под удар грузовика: его жизнь спасла игровая консоль (фото)

Купив игровую консоль Xbox, геймер Брэндон планировал отправиться домой и поиграть. Однако неожиданно он попал под колеса грузовика, где ему очень повезло выжить благодаря приставке.

Геймер Брэндон попал под колеса грузовика и чудом выжил благодаря его игровой консоли, которая после столкновения с машиной все равно продолжила работать. Об этом мужчина рассказал в своем аккаунте на X.

Он пишет, что возвращался из магазина как раз после приобретения игровой консоли. Он сел на велосипед и поехал, когда вдруг его подрезал грузовик. Мужчина не справился с управлением и упал прямо под передний бампер, то видимо водитель машины не заметил велосипедиста.

Приставка после ДТП (фото: Jonzey8828/X)

Приставка после ДТП (фото: Jonzey8828/X)

Брендон говорит, что ему невероятно повезло — когда он упал, то рюкзак с консолью внутри попал ему под голову, смягчил падение, чем уберег от серьезных травм. В то же время велосипед сильно прижал парню ноги, и тот не мог пошевелиться, но в тот момент чувствовал, как передняя часть фуры давила его на ребра.

Грузовик остановился, однако протащил его четыре метра. Самого Брендона срочно отвезли в госпиталь, однако он обошелся лишь переломом одной кости на ступне и несколькими синяками.

"Я думал, что моей консоли капец, однако она запустилась без проблем, и тянет игры на максимальной мощности даже после того, что ей пришлось пережить", — пишет парень.

На историю геймера отреагировала Xbox. Там были рады, что с мужчиной все хорошо и желают ему скорейшего выздоровления. Также они предложили геймеру новую консоль вместо той, которая пострадала в аварии и фактически спасла жизнь Брендону.

"Вы упомянули, что ваш Xbox все еще работает, но мы бы с удовольствием отправили вам новый, если хотите! Можно ли нам написать вам личное сообщение?", — написали представители Xbox, и мужчина ответил в реплае, что напишет.

Напомним, Фокус писал, что пенсионеру грозит два года тюрьмы за взлом американской консоли PlayStation 3. Киберполиция подозревает, что 65-летний мужчина пошел на преступление, чтобы бесплатно играть в видеоигры.

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