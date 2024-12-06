Чоловік потрапив під удар вантажівки: його життя врятувала ігрова консоль (фото)

Купивши ігрову консоль Xbox, геймер Брендон планував відправитися додому та пограти. Однак несподівано він потрапив під колеса вантажівки, де йому дуже пощастило вижити завдяки приставці.

Геймер Брендон потрапив під колеса вантажівки та дивом вижив завдяки його ігровій консолі, яка після зіткнення з машиною все одно продовжила працювати. Про це чоловік розповів у своєму акаунті на X.

Він пише, що повертався з магазину якраз після придбання ігрової консолі. Він сів на велосипед та поїхав, коли раптом його підрізала вантажівка. Чоловік не впорався з керуванням і впав просто під передній бампер, то певне водій машини не помітив велосипедиста.

Приставка після ДТП (фото: Jonzey8828/X)

Приставка після ДТП (фото: Jonzey8828/X)

Брендон каже, що йому неймовірно пощастило — коли він впав, то рюкзак з консоллю всередині потрапив йому під голову, зм'якшив падіння, чим вберіг від серйозних травм. Водночас велосипед сильно притиснув хлопцеві ноги, і той не міг поворухнутися, але в той момент відчував, як передня частина фури тисла його на ребра.

Вантажівка зупинилася, однак протягла його чотири метри. Самого Брендона терміново відвезли до шпиталю, однак він обійшовся лише переломом однієї кістки на ступні та кількома синцями.

"Я думав, що моїй консолі капець, однак вона запустилася без жодних проблем, і тягне ігри на максимальній потужності навіть після того, що їй довелося пережити", — пише хлопець.

На історію геймера відреагувала Xbox. Там були раді, що з чоловіком усе добре та бажають йому швидкого одужання. Також вони запропонували геймеру нову консоль замість тієї, яка постраждала в аварії та фактично врятувала життя Брендону.

"Ви згадали, що ваш Xbox все ще працює, але ми б із задоволенням відправили вам новий, якщо хочете! Чи можна нам написати вам особисте повідомлення?", — написали представники Xbox, і чоловік відповів у реплаї, що напише.

Нагадаємо, Фокус писав, що пенсіонеру загрожує два роки в'язниці за злом американської консолі PlayStation 3. Кіберполіція підозрює, що 65-річний чоловік пішов на злочин, щоб безкоштовно грати у відеоігри.

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