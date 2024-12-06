Настоящий монстр: массивный питон посреди улицы напугал пользователей соцсетей (фото)
Гигантская змея в паводковых водах заставила пользователей соцсетей разделиться на два лагеря. Одни считают рептилию реальной, другие уверены, что это творение ИИ.
Пользователи соцсетей оказались в замешательстве после появления загадочного видео, на котором запечатлен гигантский питон, предположительно проглотивший собаку. Кадры, снятые в провинции Паттани в Таиланде, сразу же стали предметом споров. Об этом пишет Daily Star.
На кадрах видно массивную змею, частично погруженную в паводковые воды после сильнейшего наводнения, обрушившегося на регион. Змея выглядит раненной и застрявшей на спине. Особое внимание привлекла заметная выпуклость возле головы питона, из-за чего пользователи соцсетей предположили, что он мог проглотить собаку.
Змеи, как известно, проглатывают добычу целиком, так как их зубы не приспособлены для жевания. Однако детали на кадрах заставили некоторых пользователей усомниться в его подлинности.
"Это определенно ИИ. Линии электропередач исчезают в небе, машины на заднем плане выглядят нереалистично, а забор изогнут как-то странно", — отметил один из зрителей.
Другие пользователи сомневаются в этой версии. Один из них прокомментировал: "Я не думаю, что это работа ИИ. Камера движется плавно, и картинка не искажается. Если это монтаж, то он выполнен на высшем уровне".
Некоторые пользователи были уверены, что змея действительно умирает.
"Ее движения слишком медленные, она явно застряла. Это выглядит реалистично", — написал один из них
Издание отмечает, что вопрос о подлинности видео остается открытым. Одни уверены в реальности происходящего, другие продолжают утверждать, что это результат работы искусственного интеллекта. Независимо от истинности видео, оно вызвало широкий резонанс и подчеркивает, насколько убедительными могут быть современные технологии.
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