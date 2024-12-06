Настоящий монстр: массивный питон посреди улицы напугал пользователей соцсетей (фото)

Гигантская змея в паводковых водах заставила пользователей соцсетей разделиться на два лагеря. Одни считают рептилию реальной, другие уверены, что это творение ИИ.

Пользователи соцсетей оказались в замешательстве после появления загадочного видео, на котором запечатлен гигантский питон, предположительно проглотивший собаку. Кадры, снятые в провинции Паттани в Таиланде, сразу же стали предметом споров. Об этом пишет Daily Star.

На кадрах видно массивную змею, частично погруженную в паводковые воды после сильнейшего наводнения, обрушившегося на регион. Змея выглядит раненной и застрявшей на спине. Особое внимание привлекла заметная выпуклость возле головы питона, из-за чего пользователи соцсетей предположили, что он мог проглотить собаку.

Змея выглядит раненной и застрявшей на спине Фото: Facebook

Змеи, как известно, проглатывают добычу целиком, так как их зубы не приспособлены для жевания. Однако детали на кадрах заставили некоторых пользователей усомниться в его подлинности.

"Это определенно ИИ. Линии электропередач исчезают в небе, машины на заднем плане выглядят нереалистично, а забор изогнут как-то странно", — отметил один из зрителей.

Другие пользователи сомневаются в этой версии. Один из них прокомментировал: "Я не думаю, что это работа ИИ. Камера движется плавно, и картинка не искажается. Если это монтаж, то он выполнен на высшем уровне".

Некоторые пользователи были уверены, что змея действительно умирает.

"Ее движения слишком медленные, она явно застряла. Это выглядит реалистично", — написал один из них

Издание отмечает, что вопрос о подлинности видео остается открытым. Одни уверены в реальности происходящего, другие продолжают утверждать, что это результат работы искусственного интеллекта. Независимо от истинности видео, оно вызвало широкий резонанс и подчеркивает, насколько убедительными могут быть современные технологии.

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