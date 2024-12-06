Неподвижные, но живые: черепахи, впавшие в спячку в замерзшем озере, поразили соцсети (видео)

Человек на замерзшем озере показал одну неподвижную черепаху подо льдом, а затем указал на вторую. Многие пользователи соцсетей признались, что не знали о таком способе зимовки.

Видео, на котором две щелкающие черепахи застыли под поверхностью замерзшего озера, стало вирусным в TikTok. Ролик, опубликованный пользователем @livingforrural, уже набрал 3,1 миллиона просмотров с момента его размещения.

Уникальные кадры вызвали интерес к удивительной стратегии выживания этих рептилий.

На видео человек, стоящий на ледяной поверхности, показывает одну неподвижную черепаху под прозрачным слоем льда, а затем указывает на вторую, находящуюся в аналогичном состоянии.

"Не знал, что черепахи впадают в такую спячку. Пришлось провести небольшое исследование процесса их погружения в спячку", — подписал он видео.

Пользователи TikTok выразили удивление и восхищение способностью черепах выживать в таких условиях.

"Я думал, они просто зарываются в грязь. Большинство черепах так делают", "Неудивительно, что эти твари существуют миллионы лет", "Они динозавры. Они пережили падение метеорита. Я надеюсь, они знают, что происходит", — писали они.

Люди выразили удивление и восхищение способностью черепах выживать в таких условиях Фото: TikTok

Ролик вызвал бурное обсуждение, а многие пользователи признались, что раньше не знали о брумации. Однако эксперты предупреждают: неопытным владельцам черепах не стоит пытаться самостоятельно организовывать этот процесс без профессиональной помощи.

Что такое брумация?

Издание Newsweek отмечает, что Брумация — это состояние покоя, в которое впадают рептилии в холодные месяцы. Этот механизм помогает им выживать в суровых условиях. В отличие от спячки у теплокровных животных, брумация позволяет рептилиям замедлить метаболизм, сохраняя при этом способность реагировать на окружающую среду.

По данным Техасского фонда ветеринарной медицины, во время брумации многие рептилии перестают питаться и остаются неподвижными, иногда просыпаясь для питья. Этот процесс жизненно важен для здоровья и репродуктивной функции черепах. Эшли Наварретт, клинический доцент Техасского университета A&M, отметила в статье 2021 года, что брумация помогает регулировать гормоны в организме животных. Однако отсутствие этой фазы может негативно сказаться на здоровье рептилий.

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