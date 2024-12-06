Нерухомі, але живі: черепахи, які впали в сплячку в замерзлому озері, вразили соцмережі (відео)

Людина на замерзлому озері показала одну нерухому черепаху під льодом, а потім вказала на другу. Багато користувачів соцмереж зізналися, що не знали про такий спосіб зимівлі.

Відео, на якому дві черепахи, що клацають, застигли під поверхнею замерзлого озера, стало вірусним у TikTok. Ролик, опублікований користувачем @livingforrural, вже набрав 3,1 мільйона переглядів з моменту його розміщення.

Унікальні кадри викликали інтерес до дивовижної стратегії виживання цих рептилій.

На відео людина, що стоїть на крижаній поверхні, показує одну нерухому черепаху під прозорим шаром льоду, а потім вказує на другу, яка перебуває в аналогічному стані.

"Не знав, що черепахи впадають у таку сплячку. Довелося провести невелике дослідження процесу їхнього занурення в сплячку", — підписав він відео.

Користувачі TikTok висловили здивування і захоплення здатністю черепах виживати в таких умовах.

"Я думав, вони просто зариваються в бруд. Більшість черепах так роблять", "Не дивно, що ці тварини існують мільйони років", "Вони динозаври. Вони пережили падіння метеорита. Я сподіваюся, вони знають, що відбувається", — писали вони.

Люди висловили здивування і захоплення здатністю черепах виживати в таких умовах Фото: TikTok

Ролик викликав бурхливе обговорення, а багато користувачів зізналися, що раніше не знали про брумацію. Однак експерти попереджають: недосвідченим власникам черепах не варто намагатися самостійно організовувати цей процес без професійної допомоги.

Що таке брумація?

Видання Newsweek зазначає, що Брумація — це стан спокою, у який впадають рептилії в холодні місяці. Цей механізм допомагає їм виживати в суворих умовах. На відміну від сплячки у теплокровних тварин, брумація дає змогу рептиліям сповільнити метаболізм, зберігаючи при цьому здатність реагувати на навколишнє середовище.

За даними Техаського фонду ветеринарної медицини, під час брумації багато рептилій перестають харчуватися і залишаються нерухомими, іноді прокидаючись для пиття. Цей процес життєво важливий для здоров'я і репродуктивної функції черепах. Ешлі Наварретт, клінічний доцент Техаського університету A&M, зазначила в статті 2021 року, що брумація допомагає регулювати гормони в організмі тварин. Однак відсутність цієї фази може негативно позначитися на здоров'ї рептилій.

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