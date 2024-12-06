Справжній монстр: масивний пітон посеред вулиці налякав користувачів соцмереж (фото)
Гігантська змія в паводкових водах змусила користувачів соцмереж розділитися на два табори. Одні вважають рептилію реальною, інші впевнені, що це творіння ШІ.
Користувачі соцмереж опинилися в замішанні після появи загадкового відео, на якому зображений гігантський пітон, який, імовірно, проковтнув собаку. Кадри, зняті в провінції Паттані в Таїланді, відразу ж стали предметом суперечок. Про це пише Daily Star.
На кадрах видно масивну змію, частково занурену в паводкові води після найсильнішої повені, що обрушилася на регіон. Змія виглядає пораненою і застряглою на спині. Особливу увагу привернула помітна опуклість біля голови пітона, через що користувачі соцмереж припустили, що він міг проковтнути собаку.
Змії, як відомо, ковтають здобич цілком, оскільки їхні зуби не пристосовані для жування. Однак деталі на кадрах змусили деяких користувачів засумніватися в його автентичності.
"Це безперечно ШІ. Лінії електропередач зникають у небі, машини на задньому плані виглядають нереалістично, а паркан вигнутий якось дивно", — зазначив один із глядачів.
Інші користувачі сумніваються в цій версії. Один із них прокоментував: "Я не думаю, що це робота ШІ. Камера рухається плавно, і картинка не спотворюється. Якщо це монтаж, то він виконаний на вищому рівні".
Деякі користувачі були впевнені, що змія дійсно вмирає.
"Її рухи занадто повільні, вона явно застрягла. Це виглядає реалістично", — написав один із них
Видання зазначає, що питання про справжність відео залишається відкритим. Одні впевнені в реальності того, що відбувається, інші продовжують стверджувати, що це результат роботи штучного інтелекту. Незалежно від істинності відео, воно викликало широкий резонанс і підкреслює, наскільки переконливими можуть бути сучасні технології.
Раніше Фокус повідомляв, що черепахи, які впали в сплячку в замерзлому озері, вразили соцмережі. Унікальні кадри викликали інтерес до дивовижної стратегії виживання цих рептилій.
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