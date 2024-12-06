Справжній монстр: масивний пітон посеред вулиці налякав користувачів соцмереж (фото)

Гігантська змія в паводкових водах змусила користувачів соцмереж розділитися на два табори. Одні вважають рептилію реальною, інші впевнені, що це творіння ШІ.

Користувачі соцмереж опинилися в замішанні після появи загадкового відео, на якому зображений гігантський пітон, який, імовірно, проковтнув собаку. Кадри, зняті в провінції Паттані в Таїланді, відразу ж стали предметом суперечок. Про це пише Daily Star.

На кадрах видно масивну змію, частково занурену в паводкові води після найсильнішої повені, що обрушилася на регіон. Змія виглядає пораненою і застряглою на спині. Особливу увагу привернула помітна опуклість біля голови пітона, через що користувачі соцмереж припустили, що він міг проковтнути собаку.

Змія виглядає пораненою і застряглою на спині Фото: Facebook

Змії, як відомо, ковтають здобич цілком, оскільки їхні зуби не пристосовані для жування. Однак деталі на кадрах змусили деяких користувачів засумніватися в його автентичності.

"Це безперечно ШІ. Лінії електропередач зникають у небі, машини на задньому плані виглядають нереалістично, а паркан вигнутий якось дивно", — зазначив один із глядачів.

Інші користувачі сумніваються в цій версії. Один із них прокоментував: "Я не думаю, що це робота ШІ. Камера рухається плавно, і картинка не спотворюється. Якщо це монтаж, то він виконаний на вищому рівні".

Деякі користувачі були впевнені, що змія дійсно вмирає.

"Її рухи занадто повільні, вона явно застрягла. Це виглядає реалістично", — написав один із них

Видання зазначає, що питання про справжність відео залишається відкритим. Одні впевнені в реальності того, що відбувається, інші продовжують стверджувати, що це результат роботи штучного інтелекту. Незалежно від істинності відео, воно викликало широкий резонанс і підкреслює, наскільки переконливими можуть бути сучасні технології.

Раніше Фокус повідомляв, що черепахи, які впали в сплячку в замерзлому озері, вразили соцмережі. Унікальні кадри викликали інтерес до дивовижної стратегії виживання цих рептилій.

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