Женщина волновалась за парня и проверила записи видеонаблюдения: увиденное вызвало тошноту

Женщина была обеспокоена из-за поведения своего парня и решила проверить записи с камер видеонаблюдения. Видеоматериал заставил ее "усомниться во всем".

Недавно в одной из соцсетей 32-летняя женщина рассказала, что пять лет у нее есть собака Макс, а около года назад она начала встречаться с парнем. Она отметила, что парень помог пережить некоторые сложные моменты в жизни, "всегда любил Макса и относился к нему с нежностью". Однако она проверила камеры наблюдения и почувствовала "плохо", пишет Mirror.

Вернувшись однажды домой, она увидела в саду парня, который разговаривал по телефону, однако собаки нигде не было видно. Позвав его, она услышала "слабое царапанье и скулеж" и обнаружила его запертым в их кладовке, "дрожащим" и "явно напуганным". Были "признаки того, что он был там некоторое время".

"Позже в тот вечер я проверила камеры видеонаблюдения, которые у нас есть на заднем дворе. То, что я увидела, заставило меня застыть в жилах. Несколько раз мой парень бил Макса, не игривыми пощечинами или дисциплинарными ударами, а жесткими умышленными ударами. В одном клипе Макс лежал, не делая ничего плохого, а мой парень подошел и ударил его по боку без всякой видимой причины. В другом Макс вилял хвостом и шел к нему, но мой парень грубо оттолкнул его и накричал на него", — рассказала женщина в соцсети.

Материал напугал ее. Женщина почувствовала себя "преданной" из-за такого поведения парня. Когда она показала эти видео, парень "попытался преуменьшить значение инцидента", обвинив ее в "чрезмерной реакции".

"С тех пор меня тошнит. Макс заслуживает лучшего, и, честно говоря, я сомневаюсь, что я вообще хочу видеть в своей жизни человека, способного навредить невинному животному", — рассказала женщина в соцсети.

Пользователи поддержали ее, отметив, что это может перерасти в нечто большее. Ей советовали отнести видео в полицию и сообщить о жестоком обращении с животными. В комментариях отмечали, что это откровенное насилие.

"Я бросила его, и Максу больше не придется беспокоиться о том, что его обидит какой-то придурок", — впоследствии добавила женщина.

Напомним, в сентябре на одном из балконов Львова закрыли кота. На инцидент сразу отреагировали защитники животных.

Отметим, что в США камера помогла разоблачить американца, который издевался над собакой. Его могут отправить в тюрьму на несколько лет.