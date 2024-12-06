Жінка хвилювалась за хлопця й перевірила записи відеоспостереження: побачене викликало нудоту

Жінка була стурбована через поведінку свого хлопця і вирішила перевірити записи з камер відеоспостереження. Відеоматеріал змусив її "засумніватися у всьому".

Нещодавно в одній із соцмереж 32-річна жінка розповіла, що п'ять років у неї є собака Макс, а близько року тому вона почала зустрічатись з хлопцем. Вона зазначила, що хлопець допоміг пережити деякі складні моменти в житті, "завжди любив Макса та ставився до нього з ніжністю". Однак вона перевірила камери спостереження та відчула "погано", пише Mirror.

Повернувшись одного разу додому, вона побачила у садку хлопця, який розмовляв по телефону, однак собаки ніде не було видно. Покликавши його, вона почула "слабке дряпання і скиглення" і виявила його замкненим у їхній коморі, "тремтячим" і "явно наляканим". Були "ознаки того, що він був там деякий час".

"Пізніше того вечора я перевірила камери відеоспостереження, які ми маємо на задньому дворі. Те, що я побачила, змусило мене застигнути у жилах. Кілька разів мій хлопець бив Макса, не грайливими ляпасами чи дисциплінарними ударами, а жорсткими навмисними ударами. В одному кліпі Макс лежав, не роблячи нічого поганого, а мій хлопець підійшов і вдарив його по боку без жодної видимої причини. В іншому Макс виляв хвостом і йшов до нього, але мій хлопець грубо відштовхнув його та накричав на нього", — розповіла жінка в соцмережі.

Матеріал налякав її. Жінка відчула себе "зрадженою" через таку поведінку хлопця. Коли вона показала ці відео, хлопець "спробував применшити значення інциденту", звинувативши її в "надмірній реакції".

"З того часу мене нудить. Макс заслуговує на краще, і, чесно кажучи, я сумніваюся, що я взагалі хочу бачити у своєму житті людину, здатну нашкодити невинній тварині", — розповіла жінка в соцмережі.

Користувачі підтримали її, зазначивши, що це може перерости в щось більше. Їй радили віднести відео до поліції та повідомити про жорстоке поводження з тваринами. В коментарях зазначали, що це відверте насильство.

"Я покинула його, і Максу більше не доведеться турбуватися про те, що його образить якийсь придурок", — згодом додала жінка.

Нагадаємо, у вересні на одному з балконів Львова зачинили кота. На інцидент відразу відреагували захисники тварин.

Зазначимо, що в США камера допомогла викрити американця, який знущався з собаки. Його можуть відправити до в'язниці на декілька років.