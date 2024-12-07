Члены семьи передают друг другу необычное "наследство": за него не надо платить налоги

Черепахе по имени Баттерпак примерно 100 лет. О животном, которое передают по наследству, заботилось несколько поколений семьи.

Семья Аггарвал имеет одно ценное семейное имущество, которое никогда не будет обложено налогом. Из поколения в поколение они передают в наследство столетнюю черепаху по имени Баттерпак. Следующая на очереди — шестилетняя Зара, сообщает The Daily Star.

"Мы не знаем точно, когда она появилась в нашей семье, но из того, что мы можем сложить вместе, Баттеркапу скоро исполнится 100 лет, а может, и больше", — делится отец Зары, Санжай.

Его жена Лора впервые "встретила" черепаху в доме своей покойной бабушки, когда была ребенком. О Баттеркапе заботилась прабабушка женщины, потом — ее бабушка. Теперь животное — неотъемлемая часть жизни Лоры и Санджая. Вероятно, что домашний любимец переживет своих хозяев.

"Мы верим, что Баттеркап переживет нас всех. Невероятно знать, что он будет рядом еще много поколений. Наша дочь Зара, которой сейчас шесть лет, вероятно, станет той, кто унаследует его. Иметь такое наследие — это потрясающе", — добавил Санжай.

Черепахи известны своим медлительным образом жизни. Зиму Баттеркап проводит во "дворце", который сделали ему хозяева, однако в спячку не впадает. Спит он в специальной маленькой пещере, от восхода до заката солнца у животного горит ультрафиолетовая лампа. День домашний любимец проводит за едой и прогулками по вольеру. В летние месяцы он свободно бродит гуляет по саду и спит там же.

Отметим, что в мире существует черепаха, которая 95% своего времени проводит абсолютно неподвижно. Она закапывается в речную грязь, где и проводит большую часть своей жизни, лишь изредка отвлекаясь на питание.

Недавно черепахи, которые впали в спячку в замерзшем озере, поразили соцсети. Многие не знали о таком способе зимовки.