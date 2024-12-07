Члени сім'ї передають один одному незвичний "спадок": за нього не треба платити податки

Черепасі на ім'я Баттерпак приблизно 100 років. Про тварину, яку передають у спадок, дбало декілька поколінь сім'ї.

Сім'я Аггарвал має одне цінне сімейне майно, яке ніколи не буде оподатковане. З покоління в покоління вони передають в спадок столітню черепаху на ім'я Баттерпак. Наступна на черзі — шестирічна Зара, повідомляє The Daily Star.

"Ми не знаємо точно, коли вона з'явилась в нашій сім'ї, але з того, що ми можемо скласти докупи, Баттеркапу скоро виповниться 100 років, а може, і більше", — ділиться батько Зари, Санжай.

Його дружина Лора вперше "зустріла" черепаху у будинку своєї покійної бабусі, коли була дитиною. Про Баттеркапа дбала прабабуся жінки, потім — її бабуся. Тепер тварина — невід'ємна частина життя лори та Санджая. Ймовірно, що домашній улюбленець переживе своїх господарів.

"Ми віримо, що Баттеркап переживе нас усіх. Неймовірно знати, що він буде поряд ще багато поколінь. Наша дочка Зара, якій зараз шість років, ймовірно, стане тією, хто успадкує його. Мати таку спадщину — це приголомшливо", — додав Санжай.

Черепахи відомі своїм повільним способом життя. Зиму Баттеркап проводить в "палаці", який зробили йому господарі, однак в сплячку не впадає. Спить він в спеціальній маленькій печері, від сходу до заходу сонця у тварини горить ультрафіолетова лампа. День домашній улюбленець проводить за їжею та прогулянками вольєром. В літні місяці він вільно блукає гуляє по саду й спить там же.

Зазначимо, що у світі існує черепаха, яка 95% свого часу проводить абсолютно нерухомо. Вона закопується в річковий бруд, де і проводить більшу частину свого життя, лише зрідка відволікаючись на харчування.

Нещодавно черепахи, які впали в сплячку в замерзлому озері, вразили соцмережі. Багато хто не знав про такий спосіб зимівлі.