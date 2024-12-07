Целыми семьями: тысячи людей приехали в Гонконг для ловли покемонов (фото)

Геймеры посетят шесть локаций в Гонконге, чтобы поймать виртуальных существ в различных достопримечательностях. Билет на мероприятие стоит 10 долларов США.

Тысячи любителей покемонов со всего мира собрались в Гонконге на двухдневное мероприятие "Pokemon Go City Safari", в рамках которого игроки смогут принять участие в квестах по ловле виртуальных существ в местных достопримечательностях. Об этом пишет South China Morning Post.

Ловцам предстоит исследовать локации Ша Тин, Коулун-Сити, Цим Ша Цуй, остров Гонконг, Ченг Чау и Нгонг Пинг, заплатив за "основной" билет 10 долларов. Также можно приобретать дополнительные билеты, дающие повышенный шанс встретить блестящих покемонов и получить приманку для этих существ.

Кроме квеста, у игроков, участвующих в реальных событиях с помощью дополненной реальности, будет эксклюзивная возможность встретиться с покемоном "Скиддо" до его глобального релиза.

Издание пишет, что большинству опрошенных геймеров понравилась атмосфера мероприятия, которые целыми семьями приехали в Гонконг, однако 25-летний тайваньский финансовый аналитик Эли Чонг, посетивший Гонконг с двумя друзьями именно ради этого, сказал, что он не почувствовал себя в восторге по сравнению со своими предыдущими поездками в Японию.

"Этим летом я посетил фестиваль Pokemon Go Fest в Сендае, а в прошлом году — чемпионат мира в Иокогаме", — рассказал он, отметив, что его разочаровал нынешний промоушен, потому что на фестивале нет никаких сувениров и традиционного "мерча".

Напомним, Маделин Брайс из Канзас-Сити не подозревала, что ее муж хранит дома целое состояние. Как оказалось, его карточки с изображением покемонов могут стоить серьезных денег.

Также Фокус писал, что член японской мафии попался полиции на краже карточек с покемонами.