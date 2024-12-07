Цілими сім'ями: тисячі людей приїхали в Гонконг для ловлі покемонів (фото)

Геймери відвідають шість локацій у Гонконзі, щоб спіймати віртуальних істот у різних пам'ятках. Квиток на захід коштує 10 доларів США.

Тисячі шанувальників покемонів з усього світу зібралися в Гонконзі на дводенний захід "Pokemon Go City Safari", у межах якого гравці зможуть узяти участь у квестах із лову віртуальних істот у місцевих визначних пам'ятках. Про це пише South China Morning Post.

Ловцям належить досліджувати локації Ша Тін, Коулун-Сіті, Цим Ша Цуй, острів Гонконг, Ченг Чау і Нгонг Пінг, заплативши за "основний" квиток 10 доларів. Також можна купувати додаткові квитки, що дають підвищений шанс зустріти блискучих покемонів і отримати приманку для цих істот.

Крім квесту, у гравців, які беруть участь у реальних подіях за допомогою доповненої реальності, буде ексклюзивна можливість зустрітися з покемоном "Скіддо" до його глобального релізу.

Видання пише, що більшості опитаних геймерів сподобалася атмосфера заходу, які цілими сім'ями приїхали до Гонконгу, проте 25-річний тайванський фінансовий аналітик Елі Чонг, який відвідав Гонконг із двома друзями саме заради цього, сказав, що він не відчув себе у захваті, порівнюючи зі своїми попередніми поїздками до Японії.

"Цього літа я відвідав фестиваль Pokemon Go Fest у Сендаї, а торік — чемпіонат світу в Йокогамі", — розповів він, зазначивши, що його розчарував цьогорічний промоушен, бо на фестивалі немає жодних сувенірів та традиційного "мерчу".

Нагадаємо, Маделін Брайс із Канзас-Сіті не підозрювала, що її чоловік зберігає вдома цілий статок. Як виявилося, його картки із зображенням покемонів можуть коштувати серйозних грошей.

Також Фокус писав, що член японської мафії попався поліції на крадіжці карток з покемонами.