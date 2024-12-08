В США закрыли похоронное бюро из-за трупов в нем: что не понравилось полиции

В похоронном бюро было также найдено несколько тел домашних животных. Некоторые семьи подали иски в суд.

В США закрыли похоронное бюро после того, как полиция обнаружила там 18 разлагающихся человеческих тел. Об этом пишет Daily Star.

Бюро расположено в штате Джорджия. Не все из 18 тел, которые нашли в нем, были идентифицированы, но многие семьи обратились за юридической помощью, поскольку считают, что трагедии можно было бы избежать.

"Я не знаю, как объяснить ту невыносимую боль, которую я почувствовала... которую я испытываю каждый день. Я борюсь. Я распалась на части больше, когда услышала, что она была одной из 18-ти, чем когда она на самом деле умерла", — заявила Дезире Хэтч — тело ее матери было одним из 18 найденных в бюро.

Семья Хэтч заплатила 1400 долларов за отпевание в похоронном бюро, но оно так и не было выполнено. Они также не получили свидетельства о смерти.

Также в похоронном бюро было найдено несколько тел домашних животных.

После проверки, проведенной Государственным секретарем США в похоронном бюро, было обнаружено, что бюро не имеет лицензии на открытие, бальзамирование или деятельность директора похоронного бюро, но на него не было наложено ни одного штрафа.

Сейчас Бюро расследований Джорджии продолжает работу по идентификации шести тел из 18.

Напомним, 71-летняя бабушка на смертном одре удивила последней просьбой к мужу внучки.

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