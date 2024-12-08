В США закрили похоронне бюро через трупи у ньому: що не сподобалось поліції

У похоронному бюро було також знайдено кілька тіл домашніх тварин. Деякі родини подали позови до суду.

У США закрили похоронне бюро після того, як поліція виявила там 18 людських тіл, що розкладаються. Про це пише Daily Star.

Бюро розташоване у штаті Джорджія. Не всі з 18 тіл, які знайшли у ньому, були ідентифіковані, але багато сімей звернулися за юридичною допомогою, оскільки вважають, що трагедії можна було б уникнути.

"Я не знаю, як пояснити той нестерпний біль, який я відчула… який я відчуваю щодня. Я борюся. Я розпалася на частини більше, коли почула, що вона була однією з 18-ти, ніж коли вона насправді померла", — заявила Дезіре Хетч — тіло її матері було одним з 18 знайдених у бюро.

Сім'я Хетч заплатила 1400 доларів за відспівування в похоронному бюро, але воно так і не було виконано. Вони також не отримали свідоцтва про смерть.

Також у похоронному бюро було знайдено кілька тіл домашніх тварин.

Після перевірки, проведеної Державним секретарем США в похоронному бюро, було виявлено, що бюро не має ліцензії на відкриття, бальзамування або діяльність директора похоронного бюро, але на нього не було накладено жодного штрафу.

Наразі Бюро розслідувань Джорджії продовжує роботу з ідентифікації шести тіл з 18.

Нагадаємо, 71-річна бабуся на смертному одрі здивувала останнім проханням до чоловіка онучки.

Фокус також писав про те, як жінці заплатили $1400 за відмову від мобільного телефону на 8 годин.