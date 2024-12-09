"Даже собаки его боятся": в сети прославился кот-великан, которого выгуливают на поводке (видео)

День, когда владелец выгуливал кота, был далеко не лучшим в жизни пушистика.

Видео с большим котом, которого хозяин вывел гулять на поводке в чилийской коммуне Витакура, стало вирусным в социальных сетях, привлекая внимание широкой аудитории зрителей. Недавно владелец домашнего любимца породы мейн-кун, названного Моску, раскрыл детали этой прогулки, мгновенно сделавшей его питомца популярным в TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина выгуливает на поводке своего кота, по габаритам похожего на собаку. Однако, как оказывается, тот день был далеко не лучшим в жизни пушистика.

"Всем, кто видел это видео, рассказываю, что на самом деле произошло в тот день. Моску съел кусок одеяла, поэтому пришлось отвозить его к ветеринару на УЗИ и эндоскопию. Я был взволнован, но все прошло хорошо", — рассказал хозяин мейн-куна на его странице в TikTok, за которой следит 20 тыс. подписчиков.

Мужчина добавил, что позже коту стало легче, и он начал есть. Пушистика вывели на прогулку, чтобы вознаградить за пережитый стресс.

В конце владелец показал фотографию их прогулки в тот день и написал: "Этот момент попал в вирусное видео". Курьезный ролик быстро собрал более 1,6 млн просмотров, 204 тыс. лайков, много распространений и других реакций.

Пользователи сети были шокированы от увиденного в кадре: они пожелали Моске скорее выздороветь, а также засыпали щедрыми комплиментами.

"Приятно познакомиться с тобой, большой котик";

"Мы рады, что он в порядке";

"Какой у вас красавец";

"Я уверен, что его боятся даже собаки";

"Удивительная порода".

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