"Навіть собаки його бояться": у мережі прославився кіт-велетень, якого вигулюють на повідку (відео)

День, коли власник вигулював кота, був далеко не найкращим у житті пухнастика.

Відео з великим котом, якого господар вивів гуляти на повідку в чилійській комуні Вітакура, стало вірусним в соціальних мережах, привернувши увагу широкої аудиторії глядачів. Нещодавно власник домашнього улюбленця породи мейн-кун, названого Моску, розкрив деталі цієї прогулянки, що миттєво зробила його вихованця популярним у TikTok.

На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік вигулює на повідку свого кота, за габаритами схожого на собаку. Однак, як виявляється, той день був далеко не найкращим у житті пухнастика.

"Всім, хто бачив це відео, розповідаю, що насправді сталося в той день. Моску з'їв шматок ковдри, тому довелось відвозити його до ветеринара на УЗД та ендоскопію. Я був схвильованим, але все пройшло добре", — розповів хазяїн мейн-куна на його сторінці у TikTok, за якою слідкує 20 тис. підписників.

Чоловік додав, що пізніше коту полегшало, і він почав їсти. Пухнастика вивели на прогулянку, аби винагородити за пережитий стрес.

Насамкінець власник показав фотографію їхньої прогулянки в той день і написав: "Це момент потрапив у вірусне відео". Курйозний ролик швидко зібрав понад 1,6 млн переглядів, 204 тис. вподобайок, багато поширень та інших реакцій.

Користувачі мережі були вражені від побаченого у кадрі: вони побажали Моску швидше одужати, а також засипали щедрими компліментами.

"Приємно познайомитися з тобою, великий котику";

"Ми раді, що з ним все гаразд";

"Який у вас красень";

"Я впевнений, що його бояться навіть собаки";

"Дивовижна порода".

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