Женщина соблазнила коллегу на работе и переложила на него свои обязанности: как разоблачили ее схему

Мужчина все время был рядом со своей партнершей, чтобы помогать с выполнением задач, однако вскоре это заметило начальство и запретило ему подходить к ее столу.

Британка Клэр Роджерс, которая с 2019 года работала администратором в службу поддержки клиентов компании Motability, соблазнила своего коллегу и переложила на него обязанности, чтобы ничего не делать, но руководство таки разоблачило ее хитрую схему. Об этом пишет издание Daily Mail.

После четырех лет работы Клэр закрутила служебный роман. Женщина начала жаловаться любимому на сверхурочную работу, а со временем переложила на него выполнение своих задач. Это продолжалось около полугода, пока не вмешалось руководство компании, проведя внутреннее расследование.

"Она как сирена, русалка на скалах, а он всегда сидит за ее столом и помогает", — рассказывает об отношениях Роджерс с коллегой его непосредственный руководитель Уоррен Смит.

Мужчина все время был рядом со своей партнершей, чтобы помогать с выполнением задач, однако вскоре это заметило начальство и запретило ему подходить к ее столу. Это объяснялось тем, что отношения пары стали вредить эффективности работы.

Объясняя свое поведение, Роджерс клялась, что делегировала любимому только несрочные задачи Фото: Claire Rogers | linkedin

Однако такие радикальные меры не помогли. Влюбленные продолжили общаться по электронной почте, усовершенствовав схему работы, учитывая новые реалии. Мужчина присылал Клэр выполненные задания, а та загружала их в систему компании под своим именем.

Объясняя свое поведение, Роджерс клялась, что делегировала любимому только несрочные задачи, при этом прибегала к его помощи редко, в частности, когда он был свободен от своих прямых обязанностей.

Сообщается, что после скандала сотрудница компании пыталась подать иск на необоснованные обвинения в суд, но жалобу отклонили. Женщина уволилась еще до того, как получила дисциплинарное взыскание. Как выяснилось позже, ранее она была замужем, но обручилась. Чем закончился служебный роман пары, пока неизвестно.

Напомним, одна работница рассказала историю о том, как кто-то из ее коллег постоянно воровал обеды, а потому решила проучить его за такое поведение. О своем поступке женщина рассказала пользователям в Reddit.

Кроме того, работник одной компании пожаловался на то, что отдел кадров запретил ему приносить на работу любимые сэндвичи с сардинами и капустой кимчи из-за специфического запаха.