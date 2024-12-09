Жінка спокусила колегу на роботі й переклала на нього свої обов'язки: як викрили її схему (фото)

Чоловік весь час був поруч зі своєю партнеркою, щоб допомагати з виконанням завдань, однак незабаром це помітило начальство й заборонило йому підходити до її столу.

Британка Клер Роджерс, яка з 2019 року працювала адміністратором у службу підтримки клієнтів компанії Motability, спокусила свого колегу й переклала на нього обов’язки, щоб нічого не робити, але керівництво таки викрило її хитру схему. Про це пише видання Daily Mail.

Після чотирьох років роботи Клер закрутила службовий роман. Жінка почала скаржитися коханому на понаднормову роботу, а з часом переклала на нього виконання своїх завдань. Це тривало близько пів року, поки не втрутилось керівництво компанії, провівши внутрішнє розслідування.

"Вона як сирена, русалка на скелях, а він завжди сидить за її столом і допомагає", — розповідає про стосунки Роджерс із колегою його безпосередній керівник Воррен Сміт.

Чоловік весь час був поруч зі своєю партнеркою, щоб допомагати з виконанням завдань, однак незабаром це помітило начальство й заборонило йому підходити до її столу. Це пояснювалось тим, що стосунки пари стали шкодити ефективності роботи.

Пояснюючи свою поведінку, Роджерс присягалась, що делегувала коханому тільки нетермінові завдання Фото: Claire Rogers | linkedin

Проте такі радикальні заходи не допомогли. Закохані продовжили спілкуватися електронною поштою, удосконаливши схему роботи, враховуючи нові реалії. Чоловік надсилав Клер виконані завдання, а та завантажувала їх у систему компанії під своїм ім'ям.

Пояснюючи свою поведінку, Роджерс присягалась, що делегувала коханому тільки нетермінові завдання, при цьому вдавалася до його допомоги рідко, зокрема, коли він був вільний від своїх прямих обов'язків.

Повідомляється, що після скандалу співробітниця компанії намагалася подати позов на необґрунтовані звинувачення до суду, але скаргу відхилили. Жінка звільнилася ще до того, як отримала дисциплінарне стягнення. Як з’ясувалося згодом, раніше вона була заміжня, але заручилася. Чим закінчився службовий роман пари, наразі невідомо.

Нагадаємо, одна працівниця розповіла історію про те, як хтось із її колег постійно крав обіди, а тому вирішила провчити його за таку поведінку. Про свій вчинок жінка розповіла користувачам у Reddit.

Крім того, працівник однієї компанії поскаржився на те, що відділ кадрів заборонив йому приносити на роботу улюблені сендвічі зі сардинами та капустою кімчі через специфічний запах.