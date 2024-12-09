Женщина бросила свою работу и стала путешествовать: успела посетить десятки стран (фото)

74-летняя Балли Бхарма, которая прошла путь от эмигрантки до жительницы Британии, всю жизнь тяжело работала и поднимала на ноги вместе с мужем троих общих детей. Однако случайная поездка заставила ее окончательно решить, что пришло время воплощать свою давнюю мечту.

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Британка малайского происхождения Балли Бхамра более 40 лет работала, пока однажды не отправилась в поход в Непал. После этого женщина решила бросить свою работу и воплотить свою мечту — увидеть мир. Ее историю рассказывает британская газета The Guardian.

Журналисты пишут, что сама госпожа Бхарма выросла в Малайзии, однако в 1970-х переехала на Туманный Альбион. Она прожила в браке с мужем более 50 лет, а вместе пара воспитала троих детей. Она горда тем, что смогла поставить своих детей на ноги несмотря на то, как ей тяжело приходилось работать.

Балли Бхамра (фото: The Guardian)

Много раз ей приходилось отказываться от своей мечты ради успеха собственных детей. Она вспоминает, что часто раскладывала свою мизерную зарплату в несколько конвертов, чтобы этих скромных заработков хватало на самые важные нужды. Однако со временем ситуация постепенно становилась лучше, и именно тогда 14 лет назад, она ушла в отпуск и попала в Непал.

СМИ пишет, что именно посещение этой горной страны заставили женщину задуматься, что пришло время воплощать давнюю мечту. Поэтому она ушла на пенсию и с тех пор путешествует по миру сама, в большей степени по странам Африки и Азии.

Госпожа Бхамра признается, что в свои 74 года путешествует в одиночку, останавливаясь у местных семей. Последней ее остановкой были страны южной Африки — Намибия, Малави, Мозамбик и остров Мадагаскар. Сейчас женщина путешествует по странам юго-восточной Азии.

"Если я могу сделать это в этом возрасте, то сможет любой", — говорит она, добавляя, что старается избегать обычных маршрутов и отелей с гостиницами. Она предпочитает быть рядом с местными людьми, которые приветливо каждый раз давали ей крышу над головой и воду.

Балли Бхамра (крайняя слева) в гостях во время путешествий (фото: The Guardian)

В Намибии женщина оказалась в поселении с сотнями незаконно построенных домов без газа, водопровода и туалетов. В Малави она умывалась в реке, а в Мозамбике ей пришлось плыть на обычной деревянной лодке из одного места в другое двое суток, в которой было невозможно сидеть, поэтому приходилось "просто ложиться в лодку".

Госпожа Бхарма говорит, что ее часто спрашивают о причинах, почему она одна путешествует, без детей и мужа, иногда идет пешком в чужой стране без сопровождения и помощи. Однако женщина говорит, что причина довольно проста.

"Путешествие в одиночестве приносит свободу. Ешь что хочешь и идешь куда хочешь. Я могу пройти 15 км или проехаться автостопом на грузовике. Другие люди могут не хотеть делать это, но я это делаю", — откровенно говорит женщина.

На вопрос журналистов, не боится ли она быть в одиночестве и не бывало ли страшно, женщина улыбнулась и добавила:

"Нет. В жизни в любой момент может произойти все, что угодно. Даже сидя в моем доме. Но когда я заграницей, то езжу в села, живу с местными людьми, понимаю образ жизни и ценю это. Если надо, то я буду подметать, сажать, мыть им посуду. Я же не гость, а скорее родственник в семье. Потому что иногда эти люди тебе ближе, чем родные. Не знаю почему, но я чувствую эту связь".

Напомним, Фокус рассказывал историю, как женщина бросила работу, чтобы путешествовать по миру. Немка Тина Хюгель устала от однообразной офисной рутины и решила посвятить год путешествиям. Однако уже через несколько месяцев она поняла, что нашла образ жизни, который приносит ей настоящую радость.

Также мы писали, как один человек в Японии 5 лет ночует у незнакомцев по всей стране. Шураф Ишида уволился, продал почти все имущество и отправился в путешествие с рюкзаком, рассчитывая на доброту незнакомцев вместо расходов на жилье.