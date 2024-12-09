Жінка покинула свою роботу та стала подорожувати: встигла відвідати десятки країн (фото)

74-річна Баллі Бхарма, яка пройшла шлях від емігрантки до жительки Британії, все життя важко працювала та підіймала на ноги разом із чоловіком трьох спільних дітей. Однак випадкова поїздка змусила її остаточно вирішити, що настав час втілювати свою давню мрію.

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Британка малайського походження Баллі Бхамра понад 40 років працювала, поки одного разу не вирушила у похід до Непалу. Після того жінка вирішила покинути свою роботу та втілити свою мрію — побачити світ. Її історію розповідає британська газета The Guardian.

Журналісти пишуть, що сама пані Бхарма виросла у Малайзії, однак у 1970-х переїхала на Туманний Альбіон. Вона прожила у шлюбі з чоловіком понад 50 років, а разом пара виховала трьох дітей. Вона горда тим, що змогла поставити своїх дітей на ноги попри те, як їй важко доводилося працювати.

Баллі Бхамра (фото: The Guardian)

Багато разів їй доводилося відмовлятися від своєї мрії задля успіху власних дітей. Вона згадує, що часто розкладала свою мізерну зарплату у кілька конвертів, аби цих скромних заробітків вистачало на найважливіші потреби. Однак із часом ситуація поступово ставала краще і саме тоді, 14 років тому, вона пішла у відпустку та потрапила до Непалу.

ЗМІ пише, що саме відвідини цієї гірської країни змусили жінку замислитися, що настав час втілювати давню мрію. Тому вона пішла на пенсію і з того часу подорожує світом сама, здебільшого країнами Африки та Азії.

Пані Бхамра зізнається, що у свої 74 роки подорожує наодинці, зупиняючись у місцевих родин. Останньою її зупинкою були країни південної Африки — Намібія, Малаві, Мозамбік та острів Мадагаскар. Зараз жінка подорожує країнами південно-східної Азії.

"Якщо я можу зробити це в цьому віці, то зможе будь-хто", — каже вона, додаючи, що намагається уникати звичайних маршрутів і готелів із гостелами. Вона віддає перевагу бути поруч із місцевими людьми, які привітно щоразу давали їй дах над головою та воду.

Баллі Бхамра (крайня зліва) у гостях під час подорожей (фото: The Guardian)

У Намібії жінка опинилася в поселенні з сотнями незаконно побудованих будинків без газу, водопроводу та туалетів. В Малаві вона вмивалася в річці, а Мозамбіку їй довелося плисти звичайним дерев'яним човном з одного місця в інше дві доби, у якому було неможливо сидіти, тому доводилося "просто лягати в човен".

Пані Бхарма каже, що її часто запитують про причини, чому вона одна подорожує, без дітей і чоловіка, інколи йде пішки у чужій країні без супроводу та допомоги. Однак жінка каже, що причина є доволі простою.

"Подорож на самоті приносить свободу. Їж що бажаєш та йдеш куди хочеш. Я можу пройти 15 км або проїхатися автостопом на вантажівці. Інші люди можуть не хотіти робити це, але я це роблю", — відверто говорить жінка.

На запитання журналістів, чи не боїться вона бути на самоті та чи не бувало страшно, жінка посміхнулася та додала:

"Ні. В житті будь-коли може статися все, що завгодно. Навіть сидячи в моєму домі. Та коли я за кордоном, то їжджу в села, живу з місцевими людьми, розумію спосіб життя та ціную це. Якщо треба, то я буду підмітати, садити, мити їм посуд. Я ж не гість, а радше родич в сім'ї. Бо іноді ці люди тобі ближчі, ніж рідні. Не знаю чому, але я відчуваю цей зв'язок".

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Також ми писали, як один чоловік у Японії 5 років ночує у незнайомців по всій країні. Шураф Ішида звільнився, продав майже все майно і вирушив у подорож із рюкзаком, розраховуючи на доброту незнайомців замість витрат на житло.