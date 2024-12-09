Девушка случайно узнала тайну нового мужа, потому что ему заблокировали банковскую карточку

Когда молодожены позвонили на горячую линию банка выяснилось, что на счет наложен арест, но девушка была шокирована, когда узнала, по какой именно причине.

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Женщина узнала личную тайну мужа, когда банк заблокировал его карточку через несколько часов после начала их медового месяца. Об этом пишет Daily Star.

Новый муж пошел заплатить за покупки во время медового месяца. Его карта не сработала, что заставило его позвонить в банк.

Об этом звонке пишет оператор, который принимал звонок в банке. Историей он поделился на Reddit. На линию банка позвонила очень взволнованная женщина.

"У нас с мужем медовый месяц, а наша карта не работает? Что с вами происходит?", — спросила она.

Поскольку имени девушки на карточке не было, мужчина сначала подтвердил свою информацию, а потом попросил оператора поговорить с его женой.

На счету был нулевой баланс, хотя невеста сказала, что ранее на счету было 4 900 фунтов стерлингов (6 258 долларов), но они были сняты по неизвестной причине.

"Мэм, похоже на то, что на счет наложен арест со стороны штата Техас за неуплаченные алименты на ребенка", — сказал оператор девушке.

После этого сотрудник банка услышал крики мужчины "Неоплаченные алименты? Я никогда не говорил им, что они могут так делать!". В ответ его жена удивленно закричала "У вас есть дети?".

После этого звонок оборвался.

Напомним, молодожены собрались в круиз на медовый месяц, но их отказались поселять вместе из-за возраста.

Фокус также писал о том, как муж "испортил" медовый месяц, пойдя наперекор жене, пригласив вместе с ними другую пару.