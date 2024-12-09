Дівчина випадково дізналась таємницю нового чоловіка, бо йому заблокували банківську картку

Коли молодята зателефонували на гарячу лінію банку з'ясувалось, що на рахунок накладено арешт, але дівчина була шокована, коли дізналась, з якої саме причини.

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Жінка дізналась особисту таємницю чоловіка, коли банк заблокував його картку через кілька годин після початку їх медового місяця. Про це пише Daily Star.

Новий чоловік пішов заплатити за покупки під час медового місяця. Його картка не спрацювала, що змусило його зателефонувати в банк.

Про цей дзвінок пише оператор, який приймав дзвінок у банку. Історією він поділився на Reddit. На лінію банка зателефонувала дуже схвильована жінка.

"У нас з чоловіком медовий місяць, а наша картка не працює? Що з вами відбувається?", — запитала вона.

Оскільки імені дівчини на картці не було, чоловік спочатку підтвердив свою інформацію, а потім попросив оператора поговорити з його дружиною.

На рахунку був нульовий баланс, хоча наречена сказала, що раніше на рахунку було 4 900 фунтів стерлінгів (6 258 доларів), але вони були зняті з невідомої причини.

"Мем, схоже на те, що на рахунок накладено арешт з боку штату Техас за несплачені аліменти на дитину", — сказав оператор дівчині.

Після цього співробітник банку почув крики чоловіка"Несплачені аліменти? Я ніколи не казав їм, що вони можуть так робити!". У відповідь його дружина здивовано закричала "У вас є діти?".

Після цього дзвінок обірвався.

Нагадаємо, молодята зібралися у круїз на медовий місяць, але їх відмовились поселяти разом через вік.

Фокус також писав про те, як чоловік "зіпсував" медовий місяць, пішовши наперекір дружині, запросивши разом із ними іншу пару.