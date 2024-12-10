Похудение года 2024: женщина послушалась рекомендаций врача и кардинально изменилась (фото)

Неутешительное заключение врачей о здоровье Алисон Риджли заставило женщину задуматься о переменах в жизни. Поддержка мужа и детей подтолкнули ее к длительному, но успешному процессу похудения.

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52-летняя работница военного ведомства Алисон (Али) Риджли радикально изменила свою жизнь после полученного заключения врача относительно своего здоровья. Это подтолкнуло женщину к изменениям, и она похудела почти на 70 кг, пишет издание Daily Express.

Журналисты пишут, что женщина начала поправляться после рождения дочери, когда еще посещала колледж. Очень долго женщине не удавалось наладить свой рацион, и со временем ее вес достиг отметки в 145 кг.

Али Риджли до похудения (фото: Daily Mail)

Однажды во время осмотра у врача, она увидела два слова в заключении — "угрожающее ожирение". Но не на шутку испугалась, ведь специалист предупреждал ее о риске опасности для собственного здоровья.

Женщина потратила несколько попыток и несколько лет, однако желаемого эффекта ей не удалось достичь. Однако когда желание измениться продолжало перевешивать неудачи, то Али решила пересмотреть программу похудения, добавив строгую диету, физические нагрузки и контроль за собственными калориями.

Это дало свой эффект — женщина смогла похудеть более чем на 70 кг, изменить свою одежду до более удобной для нового веса, а впоследствии и получить титул "Похудение года 2024". Али признается, что этот путь был очень непростым и пришлось немало чего пройти.

Али смогла сбросить более 70 кг и достичь замечательных результатов (фото: Daily Express)

"Когда-то заниматься спортом для меня было "полностью запрещено", но после потери первых 30 килограммов, я влюбилась в танцы, которые стали моим увлечением. Теперь я получила диплом и уже не могу представить свою жизнь без них теперь в роли преподавательницы. Я уверена, что сохраню эти привычки и буду удерживать свой нынешний вес", — признается Али.

Она говорит, что теперь присоединилась к бегу на марафон и планирует заниматься дополнительной активностью в виде велосипеда. Женщина не скрывает, что появление внука Тарана у ее дочери Клавдии также подтолкнуло к увеличению активности, а поддержка мужа и друзей убеждают в правильности выбранного пути.

"В конце концов, я начала это путешествие, потому что хотела жить полноценной жизнью — и это то, что я чувствую, что могу сделать сейчас. Сегодня мне уже точно не грозит сердечный приступ от лишнего веса, потому что я просто хочу жить и наслаждаться плодами своего труда", — признается женщина.

Напомним, Фокус писал, как женщина похудела на десятки кг, а ее муж шутит об "интрижке". Жительница шотландского города Ли Кларк поняла, что из-за чрезмерной любви к жирной и нездоровой пище она начала испытывать физический дискомфорт. Поэтому решилась на радикальные изменения в своей жизни.

Также мы рассказывали, как невеста решила измениться и сбросила более 55 кг перед свадьбой. Саманта Веноп долго употребляла нездоровую пищу, часто заказывала еду с собой в ресторанах и любила хороший алкоголь. Однако появление мужа и желание измениться подтолкнули женщину к действиям, и это дало результат.

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