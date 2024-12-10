Схуднення року 2024: жінка послухалася рекомендацій лікаря та кардинально змінилась (фото)

Невтішний висновок лікарів про здоров'я Алісон Ріджлі змусив жінку задуматися про зміни в житті. Підтримка чоловіка та дітей підштовхнули її до тривалого, але успішного процесу схуднення.

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52-річна працівниця військового відомства Алісон (Алі) Ріджлі радикально змінила своє життя після отриманого висновку лікаря щодо свого здоров'я. Це підштовхнуло жінку до змін, і вона схудла на майже 70 кг, пише видання Daily Express.

Журналісти пишуть, що жінка почала гладшати після народження доньки, коли ще відвідувала коледж. Дуже довго жінці не вдавалося налагодити свій раціон, і з часом її вага досягла позначки в 145 кг.

Алі Ріджлі до схуднення (фото: Daily Mail)

Одного разу під час огляду у лікаря, вона побачила два слова у висновку — "загрозливе ожиріння". Алі не на жарт перелякалася, адже фахівець попереджав її про ризик небезпеки для власного здоров'я.

Жінка витратила кілька спроб і кілька років, однак бажаного ефекту їй не вдалося досягнути. Однак коли бажання змінитися продовжувало переважувати невдачі, то Алі вирішила переглянути програму схуднення, додавши строгу дієту, фізичні навантаження та контроль за власними калоріями.

Це дало свій ефект — жінка змогла схуднути на понад 70 кг, змінити свій одяг до більш зручного для нової ваги, а згодом і отримати титул "Схуднення року 2024". Алі зізнається, що цей шлях був дуже непростим і довелося чимало чого пройти.

Алі змогла скинути понад 70 кг та досягти чудових результатів (фото: Daily Express)

"Колись займатися спортом для мене було "цілковито заборонено", але після втрати перших 30 кілограмів, я закохалася в танці, які стали моїм захопленням. Тепер я отримала диплом і вже не можу уявити своє життя без них тепер у ролі викладачки. Я впевнена, що збережу ці звички й утримуватиму свою чинну вагу", — зізнається Алі.

Вона каже, що тепер долучилася до бігу на марафон і планує займатися додатковою активністю у вигляді велосипеду. Жінка не приховує, що поява онука Тарана у її доньки Клавдії також підштовхнула до збільшення активності, а підтримка чоловіка та друзів переконують у правильності обраного шляху.

"Зрештою, я почала цю подорож, тому що хотіла жити повноцінним життям — і це те, що я відчуваю, що можу зробити зараз. Сьогодні мені вже точно не загрожує серцевий напад від зайвої ваги, бо я просто хочу жити та насолоджуватися плодами своєї праці", — зізнається жінка.

Нагадаємо, Фокус писав, як жінка схудла на десятки кг, а її чоловік жартує про "інтрижку". Мешканка шотландського міста Лі Кларк зрозуміла, що через надмірну любов до жирної та нездорової їжі вона почала відчувати фізичний дискомфорт. Тому наважилася на радикальні зміни у своєму житті.

Також ми розповідали, як наречена вирішила змінитися і скинула понад 55 кг перед весіллям. Саманта Веноп довго вживала нездорову їжу, часто замовляла їжу з собою в ресторанах і любила хороший алкоголь. Однак поява чоловіка і бажання змінитися підштовхнули жінку до дій, і це дало результат.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.