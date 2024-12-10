"Самая горячая" пицца в мире: шеф открыл ресторан на действующем вулкане (фото)

Необычная пицца, запеченная на раскаленной лаве, принесла шеф-повару Марио Давиду Гарсии мировое признание. Она стала не только гастрономическим аттракционом, но и способом привлечения туристов.

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В Гватемале любители необычных гастрономических впечатлений могут насладиться пиццей, приготовленной на действующем вулкане Пакайя. Об этом пишет Daily Star.

Экзотическое блюдо, приготовленное на раскаленной лаве, стало настоящим "кулинарным успехом" для шеф-повара Марио Давида Гарсии, который уже пять лет работает в условиях экстремального вулканического ландшафта.

Мужчина готовит пиццу, используя вулканическую породу, дрова и уголь, а во время процесса надевает термостойкие перчатки и защитные очки.

"Я никогда не думал, что вулкан станет отправной точкой моего кулинарного успеха", — признается шеф-повар.

Необычный подход к приготовлению пищи привлекает множество туристов Фото: Get Your Guide

Необычный подход к приготовлению пищи привлекает множество туристов, желающих попробовать "Маргариту" с настоящим "взрывным вкусом".

Однако работа на вулкане не обходится без рисков. Марио рассказал, как однажды из-за сильного выделения серы он и его команда столкнулись с проблемами со здоровьем, включая носовые кровотечения, и были вынуждены закрыть ресторан на 15 дней.

Американская путешественница Соджорнер Уайт Фото: Get Your Guide

Туристы впечатлены уникальным опытом.

"Я не сразу поняла, что нахожусь рядом с действующим вулканом. Возможно, это было не самое безопасное путешествие, но пицца была великолепной", — поделилась американская путешественница Соджорнер Уайт.

Издание отмечает, что Пакайя, один из трех действующих вулканов Гватемалы, высотой более 2500 метров, является популярным местом среди туристов. Последнее извержение лавы произошло в мае 2021 года, а активность вулкана наблюдается с 1961 года, включая мощные потоки лавы, взрывы и пепловые выбросы, согласно данным Национального музея естественной истории Смитсоновского института.

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