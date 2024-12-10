"Найгарячіша" піца у світі: шеф відкрив ресторан на діючому вулкані (фото)

Незвичайна піца, запечена на розпеченій лаві, принесла шеф-кухарю Маріо Давиду Гарсії світове визнання. Вона стала не тільки гастрономічним атракціоном, а й способом залучення туристів.

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У Гватемалі любителі незвичайних гастрономічних вражень можуть насолодитися піцою, приготованою на діючому вулкані Пакайя. Про це пише Daily Star.

Екзотична страва, приготована на розпеченій лаві, стала справжнім "кулінарним успіхом" для шеф-кухаря Маріо Давида Гарсії, який уже п'ять років працює в умовах екстремального вулканічного ландшафту.

Чоловік готує піцу, використовуючи вулканічну породу, дрова та вугілля, а під час процесу одягає термостійкі рукавички та захисні окуляри.

"Я ніколи не думав, що вулкан стане відправною точкою мого кулінарного успіху", — зізнається шеф-кухар.

Незвичайний підхід до приготування їжі приваблює безліч туристів Фото: Get Your Guide

Незвичайний підхід до приготування їжі приваблює безліч туристів, охочих спробувати "Маргариту" зі справжнім "вибуховим смаком".

Однак робота на вулкані не обходиться без ризиків. Маріо розповів, як одного разу через сильне виділення сірки він і його команда зіткнулися з проблемами зі здоров'ям, включно з носовими кровотечами, і були змушені закрити ресторан на 15 днів.

Американська мандрівниця Соджорнер Вайт Фото: Get Your Guide

Туристи вражені унікальним досвідом.

"Я не одразу зрозуміла, що перебуваю поруч із вулканом, що не спить. Можливо, це була не найбезпечніша подорож, але піца була чудовою", — поділилася американська мандрівниця Соджорнер Вайт.

Видання зазначає, що Пакайя, один із трьох діючих вулканів Гватемали, висотою понад 2500 метрів, є популярним місцем серед туристів. Останнє виверження лави відбулося в травні 2021 року, а активність вулкана спостерігається з 1961 року, зокрема потужні потоки лави, вибухи й попелові викиди, згідно з даними Національного музею природної історії Смітсонівського інституту.

Раніше Фокус повідомляв, що студент похвалився"найдовшою у світі поїздкою на заняття". Гуанлі Сюй пояснює, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в іншій країні. За його словами, подорож туди й назад займає близько 72 годин.

Також стало відомо, що чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки. Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.