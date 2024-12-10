Мужчина радостно встретил енота, но не был готов к тому, что сделает зверь (видео)

По словам Девина Вегаса, позже енот вернулся "на место преступления". Он шутит, что благодаря этому животное прославилось на весь интернет.

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27-летний музыкант и волонтер Девин Вегас из Нью-Йорка (США), который занимается реабилитацией диких животных, недавно провел День благодарения со своими любимцами — местными енотами. Снимая видео, мужчина не был готов к тому, что сделает один из его подопечных. Этот ролик, опубликованный в TikTok, мгновенно стал вирусным, собрав множество просмотров, лайков и комментариев.

Встреча Девина с енотом пошла совсем не так, как он планировал: зверь попытался украсть выпавшую из кармана разряженную электронную сигарету.

"Нет, он собирается украсть мой вейп", — говорит Вегас со смехом, перехватив дыхание. Прогноз мужчины быстро оправдался, потому что животное начало ползти вперед, игнорируя мольбы автора видео. Далее "вор" схватил блестящее устройство, поднял его и начал убегать, но по дороге случайно уронил.

Вегас быстро спустился вниз и достал вейп. По его словам, позже енот вернулся "на место преступления". Американец пошутил, что этот енот теперь известен на весь интернет.

Пользователи TikTok начали активно обсуждать увиденное в кадре в разделе комментариев.

"Никто бы тебе не поверил, если бы не это видео";

"Маленькие разбойники";

"Мне понравился прямой зрительный контакт между вами".

Кстати, еноты живут по всему Нью-Йорку, они строят свои дома где угодно — от заброшенных нор до щелей деревьев и канализаций.

Вегас просит людей ни в коем случае не наносить вред этим животным.

"Вместо того, чтобы бросаться вещами и кричать на них, просто отойдите. Я работал над тем, чтобы создать место, где люди могли бы безопасно взаимодействовать с ними", — добавляет мужчина в комментарии для журнала Newsweek.

Напомним, ранее Фокус писал, что перепуганные сотрудники и пассажиры аэропорта LaGuardia (Нью-Йорк, США) убежали от стойки регистрации Spirit Airlines после того, как увидели енота, который свисал с потолка, а затем упал на пол терминала. Дикое животное начало растерянно бегать из одного угла помещения в другой, а напуганные люди паниковали и кричали.

К тому же еноты заполонили немецкий город Кассель. Животные стали угрозой для людей, поскольку они врываются в дома и устраивают на чердаках логова. Популяция этих зверей увеличилась в Германии после того, как в 1934 году их размножением начал заниматься основатель гестапо Герман Геринг.