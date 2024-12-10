Чоловік радісно зустрів єнота, але не був готовий до того, що зробить звір (відео)

За словами Девіна Вегаса, пізніше єнот повернувся "на місце злочину". Він жартує, що завдяки цьому тварина прославилась на весь інтернет.

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27-річний музикант і волонтер Девін Вегас з Нью-Йорка (США), який займається реабілітацією диких тварин, нещодавно провів День подяки зі своїми улюбленцями — місцевими єнотами. Знімаючи відео, чоловік не був готовий до того, що зробить один з його підопічних. Цей ролик, опублікований у TikTok, миттєво став вірусним, зібравши безліч переглядів, вподобайок та коментарів.

Зустріч Девіна з єнотом пішла зовсім не так, як він планував: звір спробував вкрасти розряджену електронну сигарету, що випала з кишені.

"Ні, він збирається вкрасти мій вейп", — каже Вегас зі сміхом, перехопивши подих. Прогноз чоловіка швидко справдився, бо тварина почала повзти вперед, ігноруючи благання автора відео. Далі "злодій" схопив блискучий пристрій, підняв його і почав тікати, але дорогою випадково впустив.

Вегас швидко спустився вниз та дістав вейп. За його словами, пізніше єнот повернувся "на місце злочину". Американець пожартував, що цей єнот тепер відомий на весь інтернет.

Користувачі TikTok почали активно обговорювати побачене у кадрі в розділі коментарів.

"Ніхто б тобі не повірив, якби не це відео";

"Маленькі розбійники";

"Мені сподобався прямий зоровий контакт між вами".

До речі, єноти живуть по всьому Нью-Йорку, вони будують свої домівки де завгодно — від покинутих нір до щілин дерев та каналізацій.

Вегас просить людей в жодному разі не завдавати шкоди цим тваринам.

"Замість того, щоб кидатися речами й кричати на них, просто відійдіть. Я працював над тим, аби створити місце, де люди могли б безпечно взаємодіяти з ними", — додає чоловік у коментарі для журналу Newsweek.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що перелякані співробітники та пасажири аеропорту LaGuardia (Нью-Йорк, США) втекли від стійки реєстрації Spirit Airlines після того, як побачили єнота, який звисав зі стелі, а потім впав на підлогу термінала. Дика тварина почала розгублено бігати з одного кутка приміщення в інше, а нажахані люди панікували й кричали.

До того ж єноти заполонили німецьке місто Кассель. Тварини стали загрозою для людей, оскільки вони вриваються в будинки та влаштовують на горищах лігва. Популяція цих звірів збільшилась в Німеччині після того, як в 1934 році їх розмноженням почав займатись засновник гестапо Герман Герінг.