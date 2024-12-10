В компании провели внутреннее тестирование, после которого сразу уволили 100 работников: что произошло

Это решение вызвало резкую критику в обществе, многие поставили под сомнение этику увольнения работников за разглашение их трудностей вместо решения проблемы стресса на рабочем месте.

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Индийский бренд Shark Tank спровоцировал недовольство в обществе после того, как уволил с работы сразу 100 работников. Все из-за результатов теста о выгорании. Об этом пишет издание Times of India.

Так, HR-менеджеры компании разослали работникам тесты относительно их психического здоровья и уровня стресса, который они переживают на работе. Он обнаружил проблему у сотни работников, и руководство компании решило их уволить. Сообщение об этом работники получили по электронной почте.

"Недавно мы провели опрос, чтобы понять ваши чувства относительно стресса на работе. Многие из вас поделились своей обеспокоенностью, которую мы глубоко ценим и уважаем. Чтобы гарантировать, что никто не останется в стрессовом состоянии на работе, мы приняли трудное решение расстаться с работниками, которые указали на значительный стресс. Увольнение вступает в силу немедленно", — говорится в электронном письме менеджера по персоналу Ашу Арора Джха.

Это решение вызвало резкую критику в обществе, многие поставили под сомнение этику увольнения работников за разглашение их трудностей вместо решения проблемы стресса на рабочем месте.

Критики назвали этот шаг глухим и контрпродуктивным.

"Увольнение работников за сообщение о стрессе — это не просто ирония, это полное игнорирование благополучия работников. Вместо того, чтобы устранить причины стресса, это посылает четкое сообщение: "Ваше психическое здоровье — не наша забота". Компании должны определять приоритеты решений, а не заставлять сотрудников молчать", — написал один из пользователей.

"Если это маркетинговая стратегия, она имеет ужасный результат. Если нет, то это тревожное проявление бесхозяйственности. В любом случае, YesMadam не избежит последствий", — прокомментировал другой пользователь.

"Это разбивает сердце. Представьте, что вы наконец откровенны относительно своего стресса, но вместо поддержки вас увольняют. Это худший ответ на опрос по психическому здоровью", — поделился еще один автор.

Напомним, что в Китае мужчина случпйно уснул на рабочем месте и получил $48 тысяч компенсации. Мужчину уволили после того, как камеры наблюдения зафиксировали, как он дремлет за своим столом.

Также сообщалось, что сотрудники, которые работают удаленно, спят они в среднем на 24 минуты больше и на 15 минут больше занимаются физическими упражнениями, чем офисные работники.